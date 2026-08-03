Lateral-esquerdo Tiago Parente reforça Swansea por empréstimo do Benfica

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Swansea City AFC para o empréstimo do atleta Tiago Parente. A cedência temporária é válida até ao final da época 2026/27 e inclui opção de compra”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial do emblema da Luz na Internet.



Contratado em 2016/17 ao Mãe d’Água, de Bragança, o lateral-esquerdo, de 20 anos, cumpriu 10 épocas ao serviço do Benfica, tendo sido campeão nacional de juvenis em 2022/23.



Nas últimas épocas, Parente somou 39 jogos pela equipa B, além de 37 pelos sub-23 e 10 na Youth League.



Internacional jovem por Portugal em 37 ocasiões, integrou a seleção que venceu o Torneio de Toulon em junho, tendo sido eleito para o ‘onze’ ideal da competição.



No Swansea, que disputa o Championship, Parente vai encontrar o compatriota Gonçalo Franco e vai ser treinado pelo português Vítor Matos.



“Estamos satisfeitos por trazer o Tiago para nos dar mais opções e competitividade na lateral esquerda. É um jovem jogador talentoso que está entusiasmado com a oportunidade de se testar num ambiente diferente. Estamos felizes por tê-lo aqui e ansiosos por integrá-lo no nosso plantel”, disse o técnico português, citado pelos ‘cisnes’.