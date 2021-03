Lateral João Ferreira renova contrato com o Benfica até 2026

Em declarações à BTV, o lateral direito, que tinha vínculo válido até 2024, manifestou-se "super feliz com esta renovação", considerando tratar-se do "culminar de muito trabalho e de muita dedicação".

"Estou a crescer como jogador e isso também se deve às pessoas com quem tenho trabalhado, todos os jogadores, treinadores e agora com o mister Jorge Jesus. Sinto que me têm ajudado muito a evoluir e posso prometer que vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor", afirmou o jogador, que completa 20 anos este mês.

João Ferreira chegou ao Benfica em 2014, proveniente do Rio Ave, para integrar o escalão de iniciados do clube da Luz. Após passagens pela equipa B e de sub-23, o lateral foi chamado aos trabalhos de pré-época do plantel principal em 2019, mas apenas este ano foi integrado definitivamente na primeira equipa das `águias`.

Já sob o comando de Jorge Jesus, fez a estreia pelo Benfica em novembro do ano passado, numa partida da Taça de Portugal, diante do Paredes, atuando como titular. Na mesma condição, defrontou Standard Liège, para a Liga Europa, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, ambos para a Taça da Liga, e Nacional, na I Liga.

Esta época, conta ainda com 10 partidas ao serviço da equipa B dos `encarnados`, na II Liga, a última das quais há pouco mais de uma semana, frente ao Mafra.

No verão de 2019, João Ferreira esteve perto de rumar à Juventus, envolvido na transferência de Mattia Perin para o Benfica, mas o negócio acabou por não se concretizar, uma vez que o guarda-redes italiano reprovou nos exames médicos.