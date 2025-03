LC. "Águias" em desvantagem com "Barça"

Em 2012/13...



Sempre na "Champions", os dois clubes voltaram a encontrar-se na fase de grupos de 2012/13, com o FC Barcelona a vencer na Luz por 2-0, com tentos do chileno Alexis Sánchez e de Cesc Fàbregas, ambos assistidos pelo argentino Lionel Messi.



A fechar o agrupamento, os catalães, já apurados, atuaram com as "reservas", mas nem assim o "onze" de Jorge Jesus conseguiu o triunfo que lhe daria o apuramento. Empatou a zero e seguiu para a Liga Europa, na qual chegaria à final, perdida para o Chelsea.



Em 2021/22...



Em 2021/22, novo embate na fase de grupos, agora com um desfecho muito diferente, já que, mais de seis décadas depois, o Benfica voltou a vencer o FC Barcelona e de forma muito convincente, por claros 3-0, no Estádio da Luz.



O uruguaio Darwin Núñez, aos três e 79 minutos, o segundo de grande penalidade, e Rafa, aos 69, apontaram os tentos dos encarnados, que quase repetiram a façanha em Barcelona, não fosse um falhanço incrível do suíço Seferovic (0-0).





Em 2024/25...



O derradeiro embate aconteceu já esta época, na nova fase de liga da Liga dos Campeões, e foi épico, com os catalães a vencerem por 5-4, num jogo decidido aos 90+6 minutos, na última joga, pelo brasileiro Raphinha, ex-Vitória de Guimarães e Sporting.



A formação de Bruno Lage esteve a vencer por 2-0 e 3-1, numa primeira parte com três golos do grego Pavlidis (02, 22 e 30 minutos), e ainda chegou ao 4-2, num autogolo do uruguaio Ronald Araújo, aos 68, mas caiu na parte final.



O polaco Robert Lewandowski marcou o seu segundo penálti aos 78 minutos - repetindo o que tinha feito aos 13 -, na sequência de queda "teatralizada" de Lamine Yamal, e Eric García fez o 3-3, aos 86, antes do segundo de Raphinha (64 e 90+6), depois de alegada falta na área catalã sobre Leandro Barreiro.



O Benfica esteve, assim, perto de equilibrar as contas totais com o FC Barcelona, mas, não só não conseguiu o terceiro triunfo, como nem o quinto empate somou, sofrendo, isso sim, a quarta derrota (11-13 em golos). Mas terá sempre Berna.



Com muita felicidade, que depois nunca mais "amparou" o Benfica em tantas finais, o "onze" comandado pelo húngaro Béla Guttmann venceu com um tentos de José Águas, aos 31 minutos, Martin Vergés, aos 32, na própria baliza, e Mário Coluna, aos 55.O FC Barcelona teve a primeira "palavra" e a última, pelos magiares Sándor Kocsis (21 minutos) e Zoltán Czibor (75), mas os postes das balizas do Wankdorf Stadium estiveram contra os "culés" e, no final, a festa foi do Benfica.Por seu lado, os catalães teriam de esperar mais de três décadas, até 1991/92, para arrebatarem o seu primeiro título de campeões da Europa, conquistado em Wembley, perante os italianos da Sampdoria, batidos no prolongamento por 1-0, culpa de um golo do neerlandês Ronald Koeman, que depois treinaria o Benfica.Curiosamente, o FC Barcelona teve de passar pelo Benfica para chegar ao título, o que aconteceu na fase de grupos, para oito equipas, na edição considerada "experimental" da "Champions".O Benfica também surgiu no caminho do FC Barcelona rumo ao segundo cetro europeu, em 2005/06, então nos quartos de final, e naquela que é até agora a única eliminatória a duas mãos entre os dois clubes nas provas da UEFA.A formação catalã, que viria a vencer o Arsenal por 2-1 na final de Saint-Denis, apurou-se, mas o Benfica, a perder por 1-0, teve as suas hipóteses de passar para a frente da eliminatória, por Simão e Karagounis.