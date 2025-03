LC. Benfica ganhou quatro jogos fora

Entre os dois jogos face aos conjuntos de La Liga, os encarnados perderam com o Feyenoord (1-3) e não conseguiram mais do que um "nulo" face ao Bolonha, para, no "play-off" de acesso aos "oitavos", somarem novo empate, a três, com o Mónaco, este com sabor a vitória, pois valeu o apuramento.



Se, na globalidade, os resultados na Luz não foram famosos, a história foi bem diferente fora de casa.





Dominadores fora de casa





Em reduto alheia, as "águias" somaram quatro vitórias e apenas uma derrota, por 1-0, no reduto do Bayern Munique, onde não deixou uma imagem muito ‘famosa’.



O que se passou no Allianz Arena foi, porém, uma exceção, pois o Benfica esteve muito bem nos restantes jogos fora, vencendo o Estrela Vermelha por 2-1, na estreia na nova fase de liga, o Mónaco por 3-2 e, na oitava jornada, e a Juventus por 2-0, no jogo que selou o apuramento para a fase a eliminar.



No play-off de acesso aos "oitavos", os encarnados regressaram ao Mónaco e voltaram a triunfar, agora por 1-0, num desfecho que acabou por ser decisivo na eliminatória.



Com o quarto triunfo fora, o Benfica fez o que, na sua história, apenas havia conseguido em 2013/14, juntando os jogos da "Champions" (uma vitória) com os da Liga Europa (três), e em 2022/23, época em que somou cinco vitórias em reduto alheio na Liga dos Campeões, mas dois deles em pré-eliminatórias.





Para os "oitavos", o Benfica só tinha duas hipóteses e o sorteio ditou a "menos má", o reencontro com o FC Barcelona, líder da Liga espanhola, já que a outra era o Liverpool, comandante destacado da Premier League.