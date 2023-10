LC feminina: Benfica reencontra campeão europeu FC Barcelona e Rosengard

As ‘águias’ repetem quase na íntegra o grupo da última época, do qual fizeram parte com as espanholas, que venceriam na final o Wolfsburgo (3-2), e as suecas, mas também com o fortíssimo Bayern Munique, ‘trocado’ agora pelas também alemãs do Eintracht.



No sorteio de hoje na sede da UEFA, em Nyon, o Benfica apresentava-se como a 10.ª equipa com melhor coeficiente e no pote 3, sabendo que, à partida, teria sempre pela frente alguns dos tubarões do futebol europeu feminino.



Ainda assim, o Benfica consegue estar num restrito leque de clubes que conseguiram entrar na fase de grupos desde que esta foi introduzida em 2021/22 e do qual apenas fazem parte FC Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain e Real Madrid, além das ‘águias’.



O sorteio de hoje abre algumas possibilidades à equipa de Filipa Patão, que apesar de ter o FC Barcelona, considerada atualmente a melhor equipa do mundo, campeã europeia e com uma base de campeãs mundiais pela Espanha, pode ter alguns argumentos com Rosengard e Eintracht.



Na última época, a equipa não teve hipóteses com as espanholas (derrotas de 6-2 em casa e 9-0 fora), mas venceu os dois jogos com o Rosengard (3-1 fora e 1-0 em casa), embora as suecas pareçam atualmente uma equipa mais forte e que partiram no sorteio do pote 2.



Uma grande incógnita é o Eintracht Frankfurt, emblema que chega a esta fase depois de ter eliminado as checas do Slovacko e, já na eliminatória a duas mãos, do Sparta Praga, mas também a Juventus.



Na Liga alemã, a equipa tem apenas quatro pontos em quatro jogos, mas um dos quais um empate recente na visita ao Bayern Munique.



No grupo A, parece certa uma previsão de apuramento para os quartos de final do FC Barcelona, com a segunda e última vaga a poder ser discutida entre Rosengard, Eintracht e Benfica, numa qualificação que seria sempre histórica para as ‘águias’.



O sorteio definiu ainda o ‘recordista’ de títulos Lyon, Slavia Praga, St. Pölten e Brann no grupo B, Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Roma e Ajax no C, e Chelsea, Real Madrid, Häcken e Paris FC no D.



Os jogos da fase de grupos decorrerão entre 14/15 de novembro (1.ª jornada) e 30/31 de janeiro (sexta), estando o sorteio dos quartos de final e meias-finais marcado para 06 de fevereiro.