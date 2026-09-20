Benfica
Liga dos Campeões
LC feminina. Prova arranca com candidatos reforçados e Benfica em busca de pontos
A fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol arranca esta terça-feira com 18 clubes e um Benfica mais ambicioso, depois de se tornar hexacampeão nacional e de ter conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça.
As ‘encarnadas’ procuram recuperar o nível de 2023/24, quando atingiram os quartos de final, deixando para trás a memória da temporada passada em que terminaram a fase de liga com apenas 2 pontos e na 16.ª posição, em 18 equipas.
A estreia acontece em Itália, frente à Juventus, adversário que chega à fase de liga depois de ultrapassar o Torreense nas pré-eliminatórias.
O calendário das ‘águias’ é exigente e inclui deslocações a Londres (28 de outubro), para defrontar o Arsenal – campeão europeu em 2007 e 2025 – e à Dinamarca (16 de dezembro), onde encerram a fase de liga frente ao HB Koge, também vindo da qualificação.
Pelo meio, o Estádio da Luz recebe três jogos de cartaz: Bayern Munique (30 setembro), semifinalista em 2025/26, Áustria de Viena (11 novembro), estreante que surpreendeu na qualificação, e Roma (19 novembro), moralizada pela dobradinha italiana.
A nova edição da ‘Champions’ feminina apresenta ainda vários focos de interesse.
Com a internacional portuguesa Kika Nazareth no plantel, o FC Barcelona, tetracampeão europeu e finalista das últimas seis edições, inicia a defesa do título sem Alexia Putellas, mas com estrelas como Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen e Ewa Pajor.
O OL Lyonnes, derrotado por 4-0 na final anterior pela formação ‘blaugrana’, reforçou-se com Salma Paralluelo.
O Arsenal, também antigo campeão, apresenta ambições renovadas e conta com a defesa Ona Batlle como reforço de peso.
O Bayern procura finalmente chegar à final, depois de ter sido travado pelo FC Barcelona nas meias-finais de 2025/26.
Entre os clubes que procuram consolidar estatuto, o Real Madrid reforçou-se com a jovem goleadora sueca Felicia Schroder, enquanto o OH Leuven tenta repetir a surpresa da época passada, quando atingiu o play-off de acesso aos ‘quartos’.
O grupo inclui ainda equipas com moral reforçada, como o Hacken, campeão da Taça Europa feminina, e o Manchester City, vencedor do campeonato inglês, além dos estreantes Inter Milão e Áustria de Viena.
A estreia acontece em Itália, frente à Juventus, adversário que chega à fase de liga depois de ultrapassar o Torreense nas pré-eliminatórias.
O calendário das ‘águias’ é exigente e inclui deslocações a Londres (28 de outubro), para defrontar o Arsenal – campeão europeu em 2007 e 2025 – e à Dinamarca (16 de dezembro), onde encerram a fase de liga frente ao HB Koge, também vindo da qualificação.
Pelo meio, o Estádio da Luz recebe três jogos de cartaz: Bayern Munique (30 setembro), semifinalista em 2025/26, Áustria de Viena (11 novembro), estreante que surpreendeu na qualificação, e Roma (19 novembro), moralizada pela dobradinha italiana.
A nova edição da ‘Champions’ feminina apresenta ainda vários focos de interesse.
Com a internacional portuguesa Kika Nazareth no plantel, o FC Barcelona, tetracampeão europeu e finalista das últimas seis edições, inicia a defesa do título sem Alexia Putellas, mas com estrelas como Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen e Ewa Pajor.
O OL Lyonnes, derrotado por 4-0 na final anterior pela formação ‘blaugrana’, reforçou-se com Salma Paralluelo.
O Arsenal, também antigo campeão, apresenta ambições renovadas e conta com a defesa Ona Batlle como reforço de peso.
O Bayern procura finalmente chegar à final, depois de ter sido travado pelo FC Barcelona nas meias-finais de 2025/26.
Entre os clubes que procuram consolidar estatuto, o Real Madrid reforçou-se com a jovem goleadora sueca Felicia Schroder, enquanto o OH Leuven tenta repetir a surpresa da época passada, quando atingiu o play-off de acesso aos ‘quartos’.
O grupo inclui ainda equipas com moral reforçada, como o Hacken, campeão da Taça Europa feminina, e o Manchester City, vencedor do campeonato inglês, além dos estreantes Inter Milão e Áustria de Viena.