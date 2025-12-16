Benfica
Liga dos Campeões
LC feminina: Treinador do Benfica espera Paris Saint-Germain “imprevisível” na despedida
O treinador da equipa feminina do Benfica, Ivan Baptista, afirmou hoje esperar uma equipa francesa do Paris Saint-Germain “imprevisível” na despedida da Liga dos Campeões de futebol, sem pensar ainda no dérbi frente ao Sporting.
“Esperamos um Paris Saint-Germain um bocadinho imprevisível. Tem tido caras diferentes no campeonato francês e na Liga dos Campeões, consoante a tipologia do adversário. Vamos adaptar alguma questão estratégica para o adversário que vamos encontrar, mas, do ponto de vista tático, é olharmos para dentro. Nem há outra hipótese, em períodos congestionados do calendário. Temos de nos agarrar à nossa imagem, cara e princípios que temos trabalhado desde o início”, realçou.
Ivan Baptista falou aos jornalistas numa conferência de imprensa de antevisão ao duelo da derradeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, na qual Benfica e Paris Saint-Germain partem eliminados e sem hipóteses de alcançarem o play-off.
“Pela qualidade dos plantéis e de jogo que as duas equipas demonstraram, podia perfeitamente ser um duelo de play-off. São duas equipas que não conseguiram preencher as suas expectativas, sentimos que tivemos momentos muito bons na campanha, mas não conseguimos materializar em pontos. Vai ser um espetáculo bom, tenho a certeza, pelas intervenientes que vão estar no campo e pela última imagem que estas duas equipas querem dar na competição”, apontou o treinador.
Focados no próprio processo, que “tem dado muitos frutos, principalmente a nível interno”, Ivan Baptista revelou a ausência de Caroline Moller, que se junta a Marta Salvador, Ana Borges, Andreia Norton, Andrea Falcón e Diana Silva como ‘baixas’.
“Começarei a pensar no jogo do campeonato por volta das 22:00 de quarta-feira. A gestão, infelizmente, começou a ser feita na Taça de Portugal, com uma entrada que nem tenho adjetivos. Temos de procurar evoluir nesse tipo de incidentes. Num jogo de contacto, marcam-se muitas faltas e depois, em faltas que podem colocar em causa o bem-estar das jogadoras, não há a intervenção disciplinar que deveria haver. As intervenções disciplinares precisam de ser mais sérias”, criticou ainda.
A capitã Pauleta também marcou presença na antevisão à partida, onde apelou à presença dos adeptos, apesar da precoce eliminação, e apontou que o Benfica entra sempre em campo para vencer, independentemente do rival ou do contexto.
“Desde o início, o que mais queríamos era passar aos play-offs. Sabendo que não conseguimos, encaramos este jogo para o vencer. Entramos lá dentro para vencer, representar bem o clube e mostrar o que o Benfica faz no campo. Treinamos todos os dias para a vitória e na nossa cabeça está isso”, disse a futebolista, de 28 anos.
O Benfica, 15.º colocado, com um ponto, recebe o Paris Saint-Germain, 16.º, com a mesma pontuação, na quarta-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a sexta e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol.
