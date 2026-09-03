LE. Benfica inscreve El Karouani, Palhinha e Echeverri para a fase de liga

Numa lista sem surpresas, as três mais recentes contratações, que chegaram já depois das 'águias' terem ultrapassado os dinamarqueses do Aarhus, no play-off de acesso à fase principal, são o principal destaque entre o plantel de Marco Silva.



Em sentido contrário, não constam da lista enviada à UEFA o médio colombiano Richard Ríos, emprestado aos sauditas do Al-Ittihad, e ainda o extremo João Rego, cedido ao Casa Pia e que estava na lista B, destinada aos jogadores da formação.



Ainda pertencente aos quadros do clube, embora tenha sido afastado por Marco Silva logo no arranque da pré-época, o extremo internacional português Bruma é a maior ausência, estando ainda à procura de colocação na 'reta final' do mercado.



Já o extremo internacional irlandês Jaden Umeh, que iniciou os trabalhos na turma principal, também não se encontra inscrito, após ter sofrido uma lesão num duelo de pré-época com os brasileiros do Flamengo, que o vai afastar por alguns meses.



Os 'encarnados' tiveram de superar três pré-eliminatórias para alcançar a fase de liga da segunda principal competição continental de clubes, derrotando os suíços do St. Gallen, os escoceses do Hearts e o Aarhus numa fase inicial da temporada.



Aí, já estiveram os restantes reforços, como Clément Lenglet, Alessandro Circati, Gabriel Índio, Jakub Kaminski e Jhon Durán, que voltam a estar novamente entre as escolhas do treinador Marco Silva, também ele em época de estreia no clube.



Fora da lista principal, mas entre os atletas da lista B, surge o argentino Gianluca Prestianni, que cumpre os requisitos para estar nesse lote, onde se encontram Daniel Banjaqui, José Neto, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira ou Anísio Cabral.



Também inscrito na competição está o defesa central norte-americano Joshua Wynder, apesar de ter sido hoje emprestado até final da época ao New England Revolution, já após o término do prazo para as inscrições, às 22:59 de quarta-feira.



Os 'encarnados' jogam em casa com AZ Alkmaar (Países Baixos), Celtic (Escócia), Lech Poznan (Polónia) e OFI Creta (Grécia) e fora com o AC Milan (Itália), Viktoria Plzen (República Checa), Omonia (Chipre) e NEC Nijmegen (Países Baixos).



A fase de liga da Liga Europa disputa-se em 16 e 17 de setembro (primeira jornada), 15 de outubro (segunda), 22 de outubro (terceira), 05 de novembro (quarta), 26 de novembro (quinta), 10 de dezembro (sexta), 21 de janeiro de 2027 (sétima) e 28 de janeiro (oitava).



Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos 'oitavos', enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.







Lista de jogadores inscritos pelo Benfica na Liga Europa:



- Guarda-redes: Anatoliy Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira (lista B), Arnas Voitinovicius (lista B) e Leonardo Lopes (lista B).



- Defesas: Clément Lenglet, Alessandro Circati, Alexander Bah, Samuel Dahl, Gabriel Índio, Souffian El Karouani, Tomás Araújo, João Fonseca (lista B), Daniel Banjaqui (lista B), José Neto (lista B), Joshua Wynder (lista B) e Rui Silva (lista B).



- Médios: Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, Manu Silva, Leandro Barreiro, João Palhinha, Miguel Figueiredo (lista B), Gonçalo Moreira (lista B), Martim Ferreira (lista B) e Tiago Freitas (lista B).



- Avançados: Dodi Lukébakio, Jakub Kaminski, Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup, Jhon Durán, Rafa Silva, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni (lista B), Anísio Cabral (lista B), Olívio Tomé (lista B), Francisco Silva (lista B) e Eduardo Fernandes (lista B).





