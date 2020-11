Leixões impõe sexta derrota consecutiva ao Benfica B

O Leixões marcou primeiro através de Nenê aos 13 minutos, o Benfica B deu a volta ao resultado e saiu para o intervalo em vantagem, com golos de Paulo Bernardo (23) Diogo Mendes (45+1), mas o experiente avançado brasileiro Nenê (37 anos) bisou aos 58 e Rui Pedro, com um desvio oportuno, fez o 3-2 final aos 90+3.



A vitória permitiu ao Leixões saltar do 16.º para o 10.º lugar, com nove pontos, ao passo que o Benfica B caiu da 15.ª posição para a 17.ª, mantendo seis pontos.



O Leixões entrou com algumas cautelas e o Benfica B aproveitou e, com mais bola do que o adversário, ficou com a iniciativa atacante, tendo apostado ora num futebol apoiado ora num futebol direto.



Com o jogo controlado, os visitantes ganharam confiança para subir no terreno e forçaram os leixonenses a recuar para junto da sua baliza. Aos nove minutos, Paulo Bernardo bateu um livre da direita para esquerda e Tiago Araújo surgiu livre a cabecear forte e a forçar Beto a uma grande defesa para canto.



O Leixões tardou pouco a responder a essa primeira ameaça séria à sua baliza e, com o Benfica B bastante subido, Jefferson Encada aproveitou o corredor livre no flanco direito para sair em grande velocidade, entrar na grande área e cruzar rasteiro para Nenê fazer o 1-0.



Numa jogada com muitas semelhanças, a equipa lisboeta empatou por Paulo Bernardo. Os ‘encarnados’ conseguiram a reviravolta no marcador já nos descontos com um golpe de cabeça de Diogo Mendes.



O encontro baixou de qualidade na segunda parte, com o Benfica B a querer alargar a vantagem e o Leixões a tentar reagir e empatar, o que conseguiu aos 58 minutos, num lance em que Nenê mostrou o seu faro de golo e aproveitou uma bola perdida na área benfiquista para fazer o 2-2.



O jogo entrou depois numa fase de indefinição, mas com o Benfica B mais ameaçador. Daniel os Anjos, muito desinspirado, teve um remate bloqueado pela defesa leixonense a poucos metros da baliza de Beto (70) e Gerson Sousa conseguiu espaço para rematar aos 81, mas o guarda-redes adversário estava atento.



O Leixões ganhou um canto aos 87 minutos, os encarnados beneficiaram de um livre seguido de um canto aos 89 e Gerson Sousa, muito macio, cometeu um erro aos 90+3, que o Leixões e Rui Pedro aproveitaram para transformar no 3-2.



Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Benfica B, 3-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcador:



1-0, Nenê, 13 minutos



1-1, Paulo Bernardo, 23



1-2, Diogo Mendes, 45



2-2, Nenê, 58



3-2, Rui Pedro, 90+2



Equipas:



- Leixões: Beto, Edu Machado (Rui Pedro, 68), Pedro Pinto, João Pedro, Rafael Furlan (Tiago André, 83), Nduwarugira, Jota (Belkheir, 68), Joca Samuel (Bruno Monteiro, 76), Jefferson Encada, Avto (Sapara, 83) e Nené.



(Suplentes: Stefanovic, Tiago André, Sapara, Rui Pedro, Machado, Bruno Monteiro, Brendon Lucas, Wendel er Belkheir).



Treinador: João Eusébio.



- Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Pedro Ganchas, Paulo Bernardo, Diogo Mendes, Ronaldo Camará (Vukotic, 62), Samuel Pedro (Kevin Csoboth, 61), Daniel dos Anjos (Zé Gomes, 90+1) e Henrique Araújo (Gerson Sousa, 71).



(Suplentes: Fábio Duarte, Zé Gomes, Gerson Sousa, Fábio Baptista, Godfried Frimpong, Rafael Brito, Kevin Csoboth, Kalaica e Illija Vukotic).



Treinador: Renato Paiva.



Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jota (21), Rafael Furlan (35), Diogo Mendes (39), Nenê (48), Henrique Araújo, (57) e João Pedro (67). Cartão vermelho direto para Ronaldo Camará (90+4).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.