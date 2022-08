Léo Gugiel é reforço do futsal do Benfica

“Internacional pelo Brasil, o guardião representou os russos do Tyumen nas últimas três temporadas, após passagens pelo Joaçaba Futsal e pelo Carlos Barbosa”, assinalou o Benfica em relação ao internacional ‘canarinho’.Pelo Brasil, Léo Gugiel esteve recentemente na Taça América, conquistada pela Argentina, numa competição em que foi habitual suplente de Guitta, guardião do Sporting, e num jogo de Roncaglio, guarda-redes que saiu do Benfica ao fim de cinco épocas.”, disse Gugiel, em declarações à BTV.





A mudança para o Campeonato luso é também um passo em frente, considerou Léo Gugiel.



"Vejo que Portugal está a crescer muito no futsal. Conquistou o Europeu e o Mundial, e isso fortalece a modalidade e a Liga. Permite que o Campeonato fique mais competitivo e isso ajuda a conquistar títulos em competições como a Champions", destacou o guarda-redes.





Apesar de ser guarda-redes, Léo Gugiel tem o bom jogo de pés como um dos seus pontos fortes, e outras qualidades…



"Sou um guarda-redes diferente do normal. Jogo muito com os pés, mas o principal é, entre os postes, evitar os golos adversários", considerou.