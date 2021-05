Lesionado Lucas Veríssimo dá lugar a Felipe nos convocados do Brasil

Lucas Veríssimo lesionou-se no último jogo do Benfica na I Liga, no triunfo no estádio do Vitória de Guimarães, por 3-1, com o jogador a sair aos 25 minutos, devido a uma lesão muscular na perna direita, dando lugar a Jan Vertonghen.



Uma situação que afasta o central da convocatória do Brasil, mas também, já no domingo, da final da Taça de Portugal, num jogo em que o Benfica defronta o Sporting de Braga, no Estádio Cidade de Coimbra.



Em relação aos jogos do Brasil, com o Equador e Paraguai, a CBF explica que, após analisar as informações enviadas pelo Benfica, se confirmou “a impossibilidade de recuperação de Lucas Veríssimo em tempo suficiente”, optando por convocar Felipe, antigo jogador do FC Porto, atualmente no Atlético de Madrid.