Lesionados Sudakov e Samuel Soares em dúvida para receção ao Famalicão

Os ‘encarnados’ confirmaram hoje a tipologia das lesões dos dois jogadores, com Sudakov, habitualmente titular no meio campo, a poder ser uma baixa ‘de peso’ para a equipa orientada por José Mourinho, que segunda-feira recebe os minhotos.



O ucraniano de 23 anos, que já cumpriu 20 jogos oficiais esta época no clube, junta-se ao luxemburguês Leandro Barreiro, que se tinha lesionado no embate ante o Moreirense (4-0), no tornozelo esquerdo, na lista de indisponíveis.



Samuel Soares, habitual suplente de Trubin na baliza das ‘águias’, também se encontra a contas com uma lesão muscular na coxa direita, tendo também sido substituído na quarta-feira na vitória para a Taça de Portugal no reduto do Farense (2-0), da qual Sudakov também saiu com problemas físicos.

