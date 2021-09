Liga dos Campeões. Benfica vence o FC Barcelona com exibição coletiva forte

Foi entrar a ganhar. Num Estádio da Luz a metade, Darwin deu motivos aos adeptos para sorrir com um golo logo aos três minutos. Intensidade forte dos encarnados sobre os catalães, esférico pela esquerda, o avançado uruguaio dançou sobre Eric García e rematou certeiro entre Ter Stegen e o poste.





Festa do Benfica no regresso da Liga dos Campeões ao Estádio da Luz. O Barcelona tentou pegar na batuta do jogo. Luuk de Jong falhou um golo feito mas o lance foi anulado por fora-de-jogo. Com Frenkie de Jong e Depay em campo, foi Pedri quem tentou levar os catalães para o empate e esteve perto do mesmo com um remate perigoso, fora da área, antes dos 20 minutos de jogo.





Memphis também tentou o empate, o Benfica ia baixando as linhas para defender a baliza e Lucas Veríssimo mostrou-se imperativo na defesa encarnada. Sem mais grandes ocasiões de golo, a primeira parte fechou com a entrada de Gilberto, que entrou para o lugar do lesionado Lázaro.





Na segunda metade, o Benfica voltou a entrar a todo o gás e Darwin esteve perto do segundo golo. Transição ofensiva da equipa de Jorge Jesus, Ter Stegen saiu mal da baliza, o uruguaio ficou com o esférico e com a baliza aberta e a muitos metros de distância tentou marcar. O remate acabou por embater no poste e sair.





Pouco depois, o Barcelona esteve perto do empate. Jogada confusa, de Jong remata ao poste mas, novamente, o lance é anulado por fora-de-jogo.





E foi exatamente assim que os catalães ficaram aos 69 minutos. Grande jogada do Benfica. Triangulação entre Yaremchuk e João Mário. O internacional português rematou para grande defesa de Ter Stegen mas a bola sobrou para Rafa que rematou forte para o 2-0.





Nova explosão de alegria no Estádio da Luz e o Barcelona perdido novamente em Lisboa. Yaremchuk, antes de ser substituído tentou o 3-0, falhando o alvo.





Aos 78 minutos, Sergino Dest corta a bola com o braço a cabeceamento de Gilberto. O VAR marca grande penalidade e Darwin Nuñez, com grande classe, bate Ter Stegen pela terceira vez na noite. Grande festa dos jogadores do Benfica que tiveram no público uma grande ajuda nesta jornada de Liga dos Campeões.







Eric García reforçou a hecatombe catalã em Lisboa ao ser expulso por agarrão a Gonçalo Ramos ainda antes dos 90 minutos.







Koeman sem reação no banco do Barça, que ainda não soma pontos na liga milionária. Depois do empate em Kiev, o Benfica passa a ter quatro pontos, menos dois que o Bayern de Munique, próximo adversário da equipa portuguesa e que esta quarta-feira goleou o Dínamo por 5-0.