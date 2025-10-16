Benfica
Futebol Internacional
Liga dos Campeões feminina. Benfica derrotado pelo campeão europeu
O Benfica perdeu esta quinta-feira na segunda jornada da Liga dos Campeões feminina. Apesar de aguentar o empate até ao intervalo, a equipa encarnada acabou por ceder perante as campeãs europeias e perdeu por 2-0.
O primeiro golo surgiu por volta perto da hora de jogo, com Diana Gomes a ter a infelicidade de colocar a bola na própria baliza.
O Benfica ainda tentou uma resposta mas sem nunca conseguir oportunidades claras de golo. O Arsenal acabou por estabelecer o resultado final aos 89 minutos com um golo de Alessia Russo, a aproveitar um livre direto.
É a segunda derrota do Benfica na Liga dos Campeões feminina, depois de perder com a Juventus, em Turim, por 2-1.