Liga dos Campeões. Liverpool impõe a lei do mais forte no Estádio da Luz

Foi com entusiasmo que os adeptos do Benfica aplaudiram a equipa no princípio da partida mas o favoritismo do Liverpool permaneceu. Numa primeira parte em que não deu grandes hipóteses aos encarnados, as bolas paradas e a profundidade de Alexander-Arnold e Robertson fizeram a diferença. O Benfica esboçou reação na segunda parte com golo de Darwin mas um tento de Luis Díaz perto do fim da partida dá uma vantagem confortável à equipa de Jurgen Klopp para a segunda mão.