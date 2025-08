Liga dos Campeões. Michael Oliver é o árbitro da partida do Benfica

A informação foi avançada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu. O inglês é internacional desde 2012 e estará no sul de França para dirigir a partida da primeira mão da terceira pré-eliminatória. Oliver terá a companhia dos assistentes Dan Cook e James Mainwaring. O VAR será o australiano Jarred Gillett.





É a sexta vez que Michael Oliver irá apitar uma partida do Benfica nas competições europeias, tendo a última sido na fase de liga da Liga dos Campeões da temporada passada, em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha, que a equipa encarnada venceu por 2-1.





Depois da conquista da Supertaça, fretne ao Sporting, o Benfica já prepara a próxima partida e vai Nice na quarta-feira, 6 de agosto, para jogar a primeira mão do embate com os franceses, recebendo o Nice, no Estádio da Luz, no dia 12 de agosto, terça-feira.





Quem vencer a eliminatória terá de disputar mais dois jogos para conseguir alcançar a fase de liga da Champions.





