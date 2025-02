Liga dos Campeões. Pavlidis na equipa da semana

O Benfica regressa a Lisboa com uma vantagem mínima conseguida no principado do Mónaco. A equipa de Bruno Lage voltou a vencer no Stade Louis II, por 1-0, com um golo de Pavlidis a abrir a segunda parte. O avançado grego foi escolhido para fazer parte do onze da semana da Liga dos Campeões.





Uma equipa que conta com Gianluigi Donnaruma, do PSG, na baliza. O quarteto de defesas é constituído por Givairo Read, do Feyenoord (venceu o AC Milan por 1-0), Dayot Upamecano (Bayern Munique), Federico Gatti (Juventus) e Daniel Svensson, do Borussia Dortmund, que derrotou o Sporting em Alvalade por 3-0.





A linha de médios é composta pelo internacional português Vitinha, do Paris Saint-Germain, Jude Bellingham, que marcou o golo da vitória do Real Madrid frente ao Manchester City, e Igor Paixão, do Feyenoord.





Na linha avançada destacam-se Pavlidis (Benfica), Serhou Guirassy, um dos marcadores do triunfo do Dortmund sobre o Sporting, e Vinícius Jr., do Real Madrid, que se destacou com duas assistências pelo clube merengue, no triunfo por 3-2 contra o City de Guardiola.