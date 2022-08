Liga dos Campeões `play-off`. Benfica na Dinamarca com três golos de avanço

Os encarnados vão até à Dinamarca com três golos de vantagem, depois do 4-1 conseguido na Luz.





Na primeira mão da terceira pré-eliminatória, o Benfica venceu os dinamarqueses com um ‘hat-trick’ de Gonçalo Ramos (17, 33 e 61 minutos) e um tento do argentino Enzo Fernández (40), contra um de penálti de Pione Sisto (78).











Hoje e com esta vantagem, a equipa liderada pelo alemão Roger Schmidt é claramente favorito ao apuramento, num 2022/23 para já só com triunfos, entre jogos oficiais e particulares.

A segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol, entre o Midtjylland e o Benfica, começa às 18:45 (em Lisboa), no Estádio do Randers, na Dinamarca, com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.