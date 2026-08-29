Benfica
Futebol Internacional
Liga Europa. Benfica arranca em Milão e Torreense faz estreia histórica na Noruega
O calendário oficial do Benfica e do Torreense para a fase de liga da Liga Europa de 2026/27 já foi divulgado. O Benfica estreia-se fora contra o AC Milan, a 16 de setembro, enquanto o Torreense viaja até à Noruega no dia seguinte para defrontar o Lillestrøm.
O Benfica arranca a sua campanha com um teste de fogo logo na primeira jornada. As águias viajam até Itália para defrontar o AC Milan, agora liderado pelo técnico português Ruben Amorim, num duelo agendado para o dia 16 de setembro, às 20h00.
O calendário dos encarnados alterna deslocações teoricamente acessíveis com receções importantes no Estádio da Luz. Após Milão, o Benfica recebe o Celtic e visita o Omonia. A fechar a fase regular, a equipa da Luz recebe os neerlandeses do AZ Alkmaar a 28 de janeiro de 2027.
Calendário de Benfica
Por não possuir um recinto com iluminação homologada pela UEFA no reduto de Torres Vedras, o Torreense vai disputar os seus quatro jogos caseiros no Estádio Municipal de Leiria.
O primeiro jogo em "casa emprestada" será contra os ingleses do Sunderland, a 15 de outubro. Na fase final da prova, o clube do Oeste terá ainda pela frente testes exigentes diante da Real Sociedad e do Olympiacos.
Calendário de Torreense
Lillestrøm (F) - 17 de setembro, 20h00
Sunderland (C) - 15 de outubro, 17h45
Ferencváros (F) - 22 de outubro, 17h45
Ararat-Armenia (C) - 5 de novembro, 20h00
Celtic (C) - 26 de novembro, 20h00
Real Sociedad (F) - 10 de dezembro, 20h00
Lech Poznan (F) - 21 de janeiro de 2027, 20h00
Olympiacos (C) - 28 de janeiro, 20h00
O calendário dos encarnados alterna deslocações teoricamente acessíveis com receções importantes no Estádio da Luz. Após Milão, o Benfica recebe o Celtic e visita o Omonia. A fechar a fase regular, a equipa da Luz recebe os neerlandeses do AZ Alkmaar a 28 de janeiro de 2027.
Calendário de Benfica
AC Milan (F) - 16 de setembro, 20h00O Torreense, que garantiu uma qualificação histórica e direta para a Liga Europa após conquistar a Taça de Portugal, fará a sua estreia europeia em solo norueguês, medindo forças com o Lillestrøm no dia 17 de setembro.
Celtic (C) - 15 de outubro, 20h00
Omonia (F) - 22 de outubro, 20h00
Lech Poznan (C) - 5 de novembro, 20h00
Plzen (F) - 26 de novembro, 17h45
OFI Creta (C) - 10 de dezembro, 20h00
NEC Nijmegen (F) - 21 de janeiro, 17h45
AZ Alkmaar (C), 28 de janeiro, 20h00
Celtic (C) - 15 de outubro, 20h00
Omonia (F) - 22 de outubro, 20h00
Lech Poznan (C) - 5 de novembro, 20h00
Plzen (F) - 26 de novembro, 17h45
OFI Creta (C) - 10 de dezembro, 20h00
NEC Nijmegen (F) - 21 de janeiro, 17h45
AZ Alkmaar (C), 28 de janeiro, 20h00
Por não possuir um recinto com iluminação homologada pela UEFA no reduto de Torres Vedras, o Torreense vai disputar os seus quatro jogos caseiros no Estádio Municipal de Leiria.
O primeiro jogo em "casa emprestada" será contra os ingleses do Sunderland, a 15 de outubro. Na fase final da prova, o clube do Oeste terá ainda pela frente testes exigentes diante da Real Sociedad e do Olympiacos.
Calendário de Torreense
Lillestrøm (F) - 17 de setembro, 20h00
Sunderland (C) - 15 de outubro, 17h45
Ferencváros (F) - 22 de outubro, 17h45
Ararat-Armenia (C) - 5 de novembro, 20h00
Celtic (C) - 26 de novembro, 20h00
Real Sociedad (F) - 10 de dezembro, 20h00
Lech Poznan (F) - 21 de janeiro de 2027, 20h00
Olympiacos (C) - 28 de janeiro, 20h00