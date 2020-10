Liga Europa. Benfica e Leverkusen entram fortes

Nos jogos de quinta-feira da Liga Europa, a goleada maior foi a do Bayer Leverkusen ao Nice, por 6-2, e houve vitórias saborosas fora do AZ Alkmaar em Nápoles, por 1-0, e do Granada em Eindhoven, por 2-1.O PAOK, treinado por Abel Ferreira e responsável pela queda do Benfica da Liga dos Campeões para a Liga Europa, dececionou ao empatar na receção ao Omonia de Nicósia, por 1-1, enquanto que a Roma, de Paulo Fonseca, se saiu bem da tarefa e bateu o Young Boys, em Berna, por 2-1.No grupo D, o Benfica lidera a par do Rangers, que também começou bem, com o triunfo averbado pelos escoceses em Liége por 2-0. São claramente os favoritos para seguir para a eliminação direta.Em Poznan, os pupilos de Jorge Jesus adiantaram-se de penálti aos nove minutos, com um golo de Pizzi. Ao quarto de hora, o sueco Mikael Ishak empatou, após o que começou o "vendava" Núñez, que adiantou a formação portuguesa ainda antes do intervalo.Depois, foi de novo Ishak a marcar, no "canto do cisne" dos polacos, antes do uruguaio faturar mais dois e resolver a partida.Curiosamente, o Lech Poznan alinhou com o mesmo de número de portugueses de início - um apenas. Foi o médio Pedro Tiba (Pizzi foi o único luso titular no Benfica).Bom resultado sem dúvida o 2-0 do Rangers em Liége. Marcaram Tavenier e Roofe pelo histórico do futebol escocês.





Lerverkusen e Hapoel triunfantes







A goleada do Leverkusen ao Nice, no qual Rony Lopes foi suplente utilizado, não estava nas previsões, atendendo ao bom arranque do campeonato dos gauleses, onde são quartos.





Também no Grupo C, o Hapoel Beer-Sheva, com Josué e Miguel Vítor, impôs-se por 3-1 ao Slavia de Praga.





Destaque para AS Roma e Granada







Boas entradas no grupo A da Roma, de Paulo Sousa, com 2-1 ao Young Boys, mas também para o Cluj, que derrotou o CSKA de Sófia, de Tiago Rodrigues, por 2-0.Treinado por Abel Ferreira, o PAOK eliminou o Benfica no acesso ao "play-off" da "Champions", mas depois também ele caiu para a Liga Europa, e hoje começou mal, com um empate caseiro ante o Omonia (com Vítor Gomes na equipa), por 1-1.Assim sendo, o comando do grupo E fica para o Granada, do guarda-redes Rui Silva, depois de uma bela vitória por 2-1 nos Países Baixos, sobre o PSV.Para compensar este desaire holandês, o AZ brilhou em Nápoles e ganhou por 1-0. Mário Rui foi suplente utilizado pelos napolitanos.A equipa de Alkmaar reparte o comando do grupo F com a Real Sociedad, que também venceu fora e por 1-0, mas ao Rijeka (por quem alinhou João Escoval).No grupo B, o favoritismo é do Arsenal e os 'gunners' começaram bem, com 2-1 ao Rapid de Viena. Cedric Soares jogou pela formação londrina.No outro jogo do mesmo grupo, o Molde foi à Irlanda bater o Dundalk, também por 2-1.