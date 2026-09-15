Liga Europa. Marco Silva antecipa "jogo muito difícil" e com mexidas em Milão





AC Milan e Benfica medem forças na próxima quarta-feira, na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa. “Livre de segredos”, o treinador das ‘águias’ não revelou, no entanto, se João Palhinha poderá começar de início, ele que não foi titular no último jogo, frente ao Gil Vicente.



À entrada para o 13.º jogo oficial no comando técnico do Benfica, partida que antecipa a deslocação ao Estádio do Dragão, Marco Silva admitiu, em antevisão, que vai esperar por uma última avaliação à condição física dos jogadores antes de definir o ‘onze’ inicial.



Ainda assim, explicou que a gestão da equipa em nada se relaciona com o clássico do próximo domingo, mas com a intensidade e frequência de jogos que os ‘encarnados’ têm realizado.



Esta terça-feira, Alexander Bah treinou sem limitações, depois da lesão sofrida na vitória por 3-0 sobre o Marítimo, mas não seguiu com a equipa para Itália. Daniel Banjaqui tem jogado na posição, mas ainda não há certezas quanto à sua utilização no grande duelo europeu.



“Se está no plantel, temos de acreditar nele. (…) Quero que sempre que ele tenha oportunidade de jogar, não tenha dúvidas nenhumas na cabeça dele”, assegurou o treinador encarnado.



No corredor central da defesa também é incerta a rotação de Tomás Araújo e de Lenglet, que têm sido aposta recorrente. Alessandro Circati, defesa-central de 22 anos, esteve ao lado de Marco Silva na antevisão à partida e diz-se disponível e motivado, mas não se prolongou na resposta à questão sobre a eventual titularidade.





No banco de suplentes, Marco Silva vai reencontrar Ruben Amorim, depois de ambos terem orientado outros clubes em Inglaterra.





Apesar de reconhecer uma evolução na equipa desde o início da temporada, Marco Silva explicou que o Benfica ainda está longe de todo o potencial que pode atingir.



As ‘águias’ atravessam uma sequência de sete vitórias consecutivas, com vários destaques no plantel. Vangelis Pavlidis lidera a lista de melhores marcadores a atuarem na Europa e Prestianni mantém um “rendimento excelente” e com grande impacto, defendeu o treinador.

O AC Milan nunca perdeu com as 'águias', em seis jogos oficiais, e parte, por isso, com vantagem sobre o Benfica, no histórico de confrontos entre os dois emblemas.



O jogo entre o Benfica e o AC Milan, de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, está agendado para quarta-feira, às 20h00 (hora de Lisboa), e será dirigido pelo australiano Jarred Gillet.

O Benfica defronta em Milão uma equipa que ganha “dimensões diferentes”, consoante a posição que os jogadores vão ocupando ao longo dos 90 minutos, e que não está sempre a pressionar o adversário, de acordo com a leitura do técnico encarnado.

Definiu o calendário da UEFA que o embate que marca o regresso do Benfica à Liga Europa seria contra outro emblema habituado ao estatuto Liga dos Campeões.