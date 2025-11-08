Lista de Noronha Lopes considera mensagem de Rui Costa "particularmente grave"

"O ato eleitoral decorre em simultâneo em todas as Casas do Benfica, lideradas pelos seus presidentes que, em alguns casos, lideram mesmo a secção de voto, em outros escolheram a pessoa que está a liderar essa secção. Enviar uma mensagem a apelar ao voto na Lista G, no próprio dia das eleições, a pessoas que estão a cumprir uma função importante, de manutenção de garantia da integridade do ato eleitoral, é particularmente grave", transmitiu aos jornalistas presentes à entrada para os pavilhões do Estádio da Luz.

João Marecos, que é candidato a vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) pela candidatura de Noronha Lopes, lembra um episódio registado há duas semanas, no qual os papéis se inverteram e foi a lista liderada por Rui Costa a queixar-se de apelo indevido ao voto, considerando esta situação mais relevante e alvo de denúncia.

"O presidente da MAG fez um apelo às duas listas, em entrevista, pedindo-lhes que se abstivessem de qualquer tipo de comunicado desse género e, nem 24 horas depois, a Lista G, curiosamente também a lista do presidente da Mesa, viola esse pedido de uma forma que não estávamos à espera. Não só porque, devo relembrar, há duas semanas se `rasgaram as vestes` por causa de um comunicado que foi dirigido apenas a sócios que subscreveram essa comunicação, hoje isso não acontece", comparou.

João Marecos lamenta, por isso, o sucedido, recordando a relevância dos associados das Casas para a condução do ato eleitoral.

"É enviada esta comunicação aos presidentes das Casas do Benfica que, relembro, têm um papel importante a cumprir no dia de hoje. A indicação que temos é que os presidentes da Casas receberam mensagens esta madrugada. Não sou presidente de Casas do Benfica, não as recebi", admitiu.

Na última atualização divulgada pelo Benfica na sua página oficial, votaram 42.058 sócios até perto das 13:00.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro, que registou uma afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.