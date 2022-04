Liverpool confirma despedida europeia do Benfica

Jogo bem disputado, sinal mais para o Liverpool, mas foi o benfiquista Éverton a causar, primeiro, a sensação de golo, num remate de fora da área, com a bola a ganhar efeito e a passar ligeiramente ao lado da baliza caseira.Pelos 20 minutos, a cabeça de Konaté voltou a fazer estragos para as contas do Benfica. O Liverpool passava a vencer por 1-0 (4-1 na eliminatória).Logo de seguida, Darwin Núñez marcou, mas estava em posição irregular.Luis Díaz mostrou serviço num excelente remate, Odisseas Vlachodimos estragou a festa ao colombiano.Aos 32', Gonçalo Ramos marcou em Anfield o seu primeiro golo na Champions e empatou a partida 1-1 desta 2.ª mão dos quartos de final, ainda com o Benfica a precisar de marcar mais dois para empatar a eliminatória.Grimaldo ainda tirou o golo à equipa inglesa, num corte "in extremis", quando já nada o faria prever.Na segunda metade do encontro, Nélson Veríssimo tirou Diogo Gonçalves e apostou no ucraniano Roman Yaremchuk.Uma alteração que pouco valeu, pois passados 10 minutos Roberto Firmino apenas teve de "encostar" para o 2-1, numa jogada de insistência em que a defesa do Benfica, incluindo o guarda-redes, facilitaram a vida aos atacantes dos "reds".Momento escolhido por Jurgen Klopp para "aniquilar" de vez os "encarnados" e fazer entrar em jogo Mohamed Salah, Fabinho e Thiago Alcântara.E com a ruidosa festa nas bancadas, Firmino fez o 3-1 num lance cheio de oportunidade, sendo o resultado de 6-2 na eliminatória.Estava rendido o Benfica, satisfeito o Liverpool e alegres os adeptos ingleses, que ainda viram Yaremchuk reduzir para 3-2, num golo a necessitar da confirmação do VAR, viram também Darwin Núñez a empatar 3-3, e, quase de rajada, iam observando um novo golo de Darwin Núñez, com bola salva junto ao poste pelo guardião Alisson.Para a história fica um Benfica que chegou aos quartos de final deixando para trás equipas de renome como o Barcelona e o Ajax. Também os cofres da Luz ficaram mais compostos com dezenas de milhões de euros vindos da liga milionária nesta época.