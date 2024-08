Lúcia Alves lesiona-se e para quatro meses

”, indicou hoje o clube na sua página oficial.Antes do início da época, as encarnadas já tinham perdido, também por lesão, a guarda-redes habitual titular, Lena Pauels, por mês e meio, e a média Andrea Falcon, com longa paragem devido a lesão ligamentar no joelho esquerdo.O Benfica, tetracampeão e que na última época venceu tudo a nível interno, disputa no sábado as meias-finais da Supertaça, diante do Damaiense, numa competição em que o vencedor defronta em 23 de agosto o vencedor da outra meia-final, Racing Power ou Sporting.