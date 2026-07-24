Luís Filipe Vieira. "Com exibições e contratações destas ficamos combalidos"

"Estranho é não existir grau de exigência. È das coisas que me custa ouvir é que para o ano ganhamos. Eu quando perdia um jogo era terrível, hoje as pessoas estão habituadas", conclui.

"Acho que sou um dos muito desiludidos, mas que deve ficar em silêncio agora. Se isso continuar assim, logicamente, terei de falar. Mas, até lá, vamos estar sossegados porque o Benfica já muito dividido", começa por apontar.O antigo presidente das águias não gostou da derrota contra o Sr. Gallen e também da forma como o Benfica tem agido neste mercado: "Resultados destes, exibições destas e com contratações que vamos vendo, ainda mais furiosos ficamos e mais combalidos ficamos com tanta porrada junta".Luís Filipe Vieira nesta entrevista destaca ainda a falta de exigência interna e dos adeptos neste Benfica liderado por Rui Costa.