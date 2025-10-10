Luís Filipe Vieira oficializa lista para os órgãos sociais do Benfica

O ex-presidente 'encarnado', que é um dos seis candidatos, apresentou a lista em que já se conheciam os nomes de João Pratas para presidente do Conselho Fiscal, João Correia, antigo advogado do clube, para a Mesa da Assembleia Geral, e Pedro Conde para a Comissão de Remunerações.



Para a direção de clube, Luís Filipe Vieira, que foi presidente do Benfica entre 2003 e 2021, conta com oito vice-presidentes, mas nesta primeira lista a que a agência Lusa teve acesso, ainda não surgem especificadas as pastas da equipa que o acompanha nesse órgão.



As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo conhecidos seis candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até sexta-feira: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.



Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%) no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.



No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.



Constituição da lista liderada por Luís Filipe Vieira aos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029:



- Direção:



Luís Filipe Ferreira Vieira (presidente)



Bruno David Polainas Batista (vice-presidente)



João Filipe Fidalgo Antunes (vice-presidente)



José Fernandes Malta (vice-presidente)



Luís Fernando Cordeiro de Almeida Melo (vice-presidente)



Pedro de Albuquerque Mateus (vice-presidente)



Luís Filipe Sousa Pinto Melo (vice-presidente)



Jeremias Madalena Rodrigues (vice-presidente)



Frederico Guilherme Bento Machado de Morais Pires (vice-presidente)



- Conselho Fiscal:



João Paulo da Silva Pratas (presidente)



João Pedro de Aragão Cardoso Nava (vice-presidente)



Célia Maria Pedro Custódio (vice-presidente)



João Augusto Rodrigues de Castro Ambrósio (vogal)



Sofia Monge da Silva Cardoso (vogal)



- Mesa da Assembleia Geral:



João José Garcia Correia (presidente)



José Joaquim Amaral Marques (vice-presidente)



Duarte Filipe Neves Trindade Amaro Durão (secretário)



Ana Sofia Gonçalves de Sousa Aguiar Beleza (secretária)



Rui Costa Cabral Correia (secretário)



- Comissão de remunerações:



Pedro João Sousa Conde (presidente)



Jaime da Cunha Branco (vice-presidente)



Miguel Lima Moía Nunes da Silva (vogal)



Nuno Filipe Carvalho Ferreira (vogal)



Marta Sofia Domingos Gonçalves Montalvão Freixo (secretária)

