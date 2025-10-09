Luís Filipe Vieira propõe João Pratas para chefiar Conselho Fiscal do Benfica

“Com uma carreira construída sobre os valores do rigor, da transparência e da responsabilidade, João Pratas reúne a experiência necessária para liderar um Conselho Fiscal forte e independente. A sua dedicação ao clube é a garantia de uma supervisão financeira sólida e de confiança”, divulgou a lista “Voltar a ganhar”, em comunicado.



João Pratas, de 59 anos, dedicou-se durante mais de três décadas à auditoria, numa carreira em que também assumiu funções de direção financeira em grupos multinacionais.



“Com um percurso orientado pela ética, pela responsabilidade e pela defesa do interesse público, João Pratas pretende colocar a sua experiência ao serviço do Benfica, contribuindo para o reforço da confiança dos sócios e para a solidez institucional do clube. A sua candidatura representa a garantia de uma fiscalização financeira independente e competente, capaz de assegurar que a gestão do Benfica se pauta pelos mais elevados padrões de transparência e responsabilidade”, acrescentou.



João Pratas foi o último nome proposto para a presidência dos órgãos sociais do Benfica pela candidatura de Luís Filipe Vieira, líder do clube entre 2003 e 2021, após o advogado João Correia ter sido anunciado como cabeça de lista para a MAG ‘encarnada’.



O empresário é um dos seis candidatos assumidos às eleições dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029, agendadas para 25 de outubro, na companhia de Rui Costa, atual presidente ‘encarnado’, do gestor João Noronha Lopes, dos advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, e do industrial Martim Mayer.



