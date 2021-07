Luisão diz que Benfica está "preparado" para adversário "difícil"

"É um adversário difícil, temos de contar com a longa viagem, mas o Benfica, mesmo com essas deslocações, está sempre preparado para que tudo corra pelo melhor", começou por dizer Luisão, em declarações à BTV.



O antigo jogador reconheceu que existe um conhecimento mútuo, pelo facto de Rui Vitória, antigo treinador do clube, conhecer bem o Benfica, mas que a estrutura 'encarnada' também tem grande conhecimento do ex-técnico.



"Sabendo o adversário, que tem um treinador português, que conhece bem o Benfica - tal como nós também o conhecemos -, a preparação começa a ser focada para esse jogo", admitiu o diretor das 'águias'.



Luisão aproveitou para destacar um "toque sul-americano" da equipa russa, num plantel que conta com o ponta de lança e goleador argentino Ezequiel Ponce, mas no qual também se destaca o nigeriano Victor Moses.



"O adversário começa a competir duas semanas mais cedo, mas o nosso treinador também já começa a fazer com que os nossos jogadores entrem numa disciplina de competição e num alto nível para os enfrentar. Frente ao Almería (2-1), já vi esse ambiente de competição", acrescentou Luisão.



Nesta terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a equipa lisboeta, que terminou a I Liga de 2020/21 em terceiro lugar, jogará a primeira mão fora, em 03 ou 04 de agosto, e a segunda no Estádio da Luz, no dia 10, frente ao vice-campeão russo.