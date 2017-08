Partilhar o artigo Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica Imprimir o artigo Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica Enviar por email o artigo Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica Aumentar a fonte do artigo Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica Diminuir a fonte do artigo Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica Ouvir o artigo Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica

Tópicos:

Atlético Madrid, Benfica Luisão Nené Coluna Eusébio Shéu Simões Cavém Ângelo, Guiães, Supertaça Nené, Taça,