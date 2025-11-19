Lukebakio com lesão grave e longa paragem

(Com Lusa)

“O Benfica informa que o jogador Dodi Lukebakio sofreu uma fratura do tornozelo esquerdo. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e iniciará o processo de recuperação”, lê-se no comunicado dos lisboetas.Dodi Lukebakio, de 28 anos, chegou esta época ao Benfica, proveniente do Sevilha, contando já dois golos nos 14 jogos pelo emblema das ‘águias’.O extremo, que já era baixa certa para a visita ao Atlético, na sexta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, devido a um castigo trazido do emblema andaluz, deve desfalcar a formação comandada por José Mourinho nos próximos três meses, duração mínima para este tipo de lesão.