Lukebakio falha jogo do Benfica na Taça devido a castigo que trazia de Espanha

Lukebakio foi expulso ao serviço do Sevilha, seu anterior clube, em 24 de abril deste ano, na visita ao Osasuna, da 33.ª jornada da Liga espanhola da época 2024/25, tendo sido punido com um jogo de suspensão.



“O Sevilla Fútbol Club, porém, acabou por recorrer à justiça civil e obter a suspensão preventiva do castigo, com o Benfica a ser agora notificado de que o jogador terá de cumprir a pena no próximo jogo oficial para o qual estiver habilitado. Mais se informa que o Benfica foi devidamente informado pelo Sevilla Fútbol Club sobre este processo, aquando da transferência do jogador”, refere o clube lisboeta em comunicado.



Lukebakio, de 28 anos, chegou esta época ao Benfica e foi utilizado em 11 jogos nas diferentes competições, somando um golo e três assistências.



O jogo entre o Atlético, da Liga 3, e o Benfica, está agendado para sexta-feira, pelas 20:30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.