Lukebakio pede "sinceras desculpas"

(Com Lusa)

"Queria pedir sinceras desculpas pela minha frustração na última partida. Não há desculpa para isso, e não é típico de mim. Sou muito exigente comigo mesmo e deixo que as minhas emoções me dominem porque tenho grandes expectativas em relação a mim e quero sempre mostrar a minha melhor versão. Muito obrigado pelo carinho que me demonstraram desde o início, e farei tudo o que puder para retribuir em campo!", escreveu o extremo de 28 anos nas redes sociais.No sábado, José Mourinho retirou Lukebakio do relvado aos 58 minutos, por troca com o argentino Gianluca Prestianni, numa altura em que o marcador estava fixado em 2-1 a favor das 'águias', com o belga a reagir mal à substituição.Além de questionar o técnico 'encarnado' de forma mais expressiva, despejou a sua frustração sobre uma cadeira no banco de suplentes, tal como foi possível observar através das imagens televisivas.Após o encontro, disputado no Estádio da Luz, Mourinho comentou em conferência de imprensa o momento mais tenso vivido com o belga, desvalorizando o incidente."O Lukebakio não gostou de ser substituído. A poltrona do banco não tem culpa da frustração de um jogador que não gosta de ser substituído. Tivemos ali um 'bate-boca' de que eu gosto. Honestamente, gosto. Perguntou-me 'por que fui substituído, não merecia ser substituído'. A minha resposta foi um bocadinho mais violenta, mas não se passa nada, segue", reagiu, na altura, o treinador do clube da Luz.Depois de 31 jornadas disputadas, e quando faltam três rondas para o final, o FC Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, seguido pelo Benfica (75) e pelo Sporting (72), que tem menos um jogo disputado.