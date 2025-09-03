MAG do Benfica divulga regulamento eleitoral com possibilidade de voto eletrónico

A proposta da direção presidida por Rui Costa será votada em 27 de setembro (no mesmo dia em que se realiza a reunião magna para analisar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2024/25), e, caso seja aprovada, entrará em vigor em 01 de outubro.



O recurso ao voto eletrónico foi contestado publicamente por João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes, candidatos à presidência do Benfica, após uma reunião informal com o presidente da MAG, José Pereira da Costa, realizada em 28 de julho.



“Este regulamento aplica aquilo que está nos estatutos, a regra é o voto físico, a exceção é o voto eletrónico. O voto eletrónico, caso todas as listas assim pretendam ou não se oponham. (...) De uma forma ou de outra, será a maior operação logística eleitoral de sempre da história do Benfica”, observou José Pereira da Costa, em declarações ao canal de televisão do clube.



Na próxima terça-feira será efetuada nova reunião informal, que será “fundamental para perceber quais as intenções” dos candidatos, mas José Pereira da Costa garantiu que as eleições realizar-se-ão na data prevista, mesmo se o projeto da atual direção for rejeitado, recorrendo ao regulamento de 2021.



Caso seja aprovada a introdução do voto eletrónico nas eleições de 25 de outubro, será necessário efetuar a atualização dos dados dos sócios até 24 de setembro, data de encerramento dos cadernos eleitorais, sobretudo para os que residam nas regiões autónomas e no estrangeiro.



Segundo o comunicado assinado por José Pereira da Costa, o projeto de regulamento eleitoral “assegura e reforça a participação universal dos sócios do clube, propondo, mas não impondo, dois modelos de voto: o sistema de votação física presencial em Portugal continental e de votação eletrónica nas regiões autónomas e no estrangeiro”.



“Aprofunda a democracia no Benfica. O Benfica é um clube universal, têm sócios em mais de 120 países, em todos os territórios do globo. E este regulamento tende a olhar também para esses sócios, que vão além do território continental”, reforçou José Pereira da Costa.



A MAG do clube lisboeta assinala que a proposta da direção “aprofunda os mecanismos de certificação e de possibilidade de auditoria de todo o processo eleitoral” e “garante e assegura a participação das diferentes candidaturas nos órgãos de comunicação social do clube”.



Os locais de voto serão comunicados com o aviso da marcação das eleições, mas o presidente da MAG, indica que “estão asseguradas secções em todos os distritos, sendo certo que alguns distritos terão mais de uma secção, no respeito pelo número de sócios por área territorial”.



Rui Costa, atual presidente, Luís Filipe Vieira, que presidiu o clube entre outubro de 2003 e junho de 2021, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer são os candidatos à liderança do Benfica nas eleições para o quadriénio 2025-2029, marcadas para 25 de outubro.