MAG do Benfica diz que eleições serão regidas pelos estatutos e regulamento de 2021

"Quanto à não aprovação da proposta de regulamento, a Mesa remete para as suas anteriores comunicações, tranquilizando os sócios do Clube: as eleições disputar-se-ão a 25 de outubro, sendo regidas pelos Estatutos do Sport Lisboa e Benfica e de acordo com as normas não revogadas do Regulamento de 2021, que, à data, mereceu um amplo consenso", refere a MAG benfiquista em comunicado.

O regulamento eleitoral de 2021, o que estará em vigor e foi publicado em setembro desse ano, estipula no seu artigo 18 que "a votação será efetuada por meio de voto físico em papel e depositado na respetiva urna, em cada mesa de voto".

Esse mesmo regulamento acrescenta que "o direito de voto presencial será exercido na sede do Sport Lisboa e Benfica e noutros locais de Portugal Continental, nos termos a definir pela Mesa da Assembleia Geral, respeitando os Estatutos e o presente Regulamento".

No comunicado de hoje, a MAG não esclarece suficientemente a questão da votação nas ilhas e estrangeiro, remetendo as normas do ato eleitoral para os estatutos, que no atual cenário, sem unanimidade dos candidatos (artigo 48), não contemplam o voto eletrónico, embora o regulamento de 2021 assim o preveja, nomeadamente nos seus artigos 25.º e 28.º.

A MAG critica ainda os incidentes verificados na AG de sábado, que chumbou o regulamento eleitoral que propunha, nomeadamente quando o ex-presidente Luís Filipe Vieira quis usar da palavra, levando a trocas de acusações entre sócios e ao abandono de muitos do pavilhão.

"O Sport Lisboa e Benfica é uma referência da democracia portuguesa e um farol da liberdade de expressão, não sendo admissível que nenhum sócio possa ser limitado no exercício dos seus direitos, nomeadamente de requerer o uso da palavra numa Assembleia Geral", referiu hoje a Mesa da AG.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo que seis candidatos já manifestaram a intenção de irem a votos e terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%) no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.