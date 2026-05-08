Benfica
Mano Menezes aprova Felipe Augusto no Benfica
"Será uma boa contratação", garante o antigo selecionador do Brasil sobre o avançado na mira do Benfica: "É um jogador muito interessante, que evoluiu bastante nos últimos anos e será um bom reforço" para os encarnados.
Em declarações exclusivas à RTP Antena 1, Menezes opina que Felipe Augusto "é um jogador interessantíssimo, um jogador de bom porte físico, com 1,87 m de altura. É canhoto e tem boa presença de área, faz golo. Agora já está mais experiente, a gente tem acompanhado, está com 15 golos no Trabzonspor. Acho que é um jogador interessante. Acho que não vai ter mais problemas de integração".
O antigo selecionador do Brasil, que trabalhou com Felipe Augusto no Corinthians, assume que o avançado "pode crescer no futebol português, porque, taticamente, vai ficar mais completo. Acho que será uma boa contratação, uma boa possibilidade ele continuar a evoluir. Tem uma margem ainda para a evolução, até 25, 26, pode acrescentar coisas interessantes."
E adianta ainda comparações. "Se eu pudesse comparar o Felipe com algum jogador, eu compararia com o Carlos Vinícius que também jogou no Benfica. Tem coisas semelhantes a Carlos Vinícius."
Segundo a imprensa turca, o Trabzonspor exige cerca de 22 milhões de euros para libertar o avançado.
À margem desta conversa exclusiva com a RTP Antena 1, Mano Menezes falou ainda do Campeonato do Mundo e coloca Portugal entre os candidatos: "Portugal tem uma boa trajetória recente, ganhando as Ligas das Nações. Tem muitos jogadores que jogam nas principais ligas e jogadores com destaque nas principais ligas do mundo. Para quem sabe, Portugal vive o seu maior momento, deve ser uma expectativa bastante grande para todos vocês.
O antigo selecionador do Brasil, que trabalhou com Felipe Augusto no Corinthians, assume que o avançado "pode crescer no futebol português, porque, taticamente, vai ficar mais completo. Acho que será uma boa contratação, uma boa possibilidade ele continuar a evoluir. Tem uma margem ainda para a evolução, até 25, 26, pode acrescentar coisas interessantes."
E adianta ainda comparações. "Se eu pudesse comparar o Felipe com algum jogador, eu compararia com o Carlos Vinícius que também jogou no Benfica. Tem coisas semelhantes a Carlos Vinícius."
Segundo a imprensa turca, o Trabzonspor exige cerca de 22 milhões de euros para libertar o avançado.
À margem desta conversa exclusiva com a RTP Antena 1, Mano Menezes falou ainda do Campeonato do Mundo e coloca Portugal entre os candidatos: "Portugal tem uma boa trajetória recente, ganhando as Ligas das Nações. Tem muitos jogadores que jogam nas principais ligas e jogadores com destaque nas principais ligas do mundo. Para quem sabe, Portugal vive o seu maior momento, deve ser uma expectativa bastante grande para todos vocês.