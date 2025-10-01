Manteigas propõe Luís Coradinho Alves para liderar Conselho Fiscal do Benfica

Contabilista certificado com "mais de 30 anos de experiência em auditoria e fiscalidade", Luís Coradinho Alves, de 53 anos, foi adjunto do secretário de Estado do Tesouro no XXI Governo Constitucional e preside atualmente vários conselhos fiscais de entidades, tais como o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

A candidatura frisou que o Conselho Fiscal garantirá que o Benfica "estará sempre no rumo certo e com sensação de deveres cumpridos", tendo também como vice-presidente Vera Felisberto e os vogais Ana Martins, Paulo Patrício e Paulo Chaves.

Entre os `vices` da direção liderada pelo advogado João Diogo Manteigas destaca-se o ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, que figura na lista com o pelouro das modalidades do clube `encarnado`.

Como já anteriormente anunciado, Pedro Plácido tem a pasta das finanças, com José Manuel Rosário a integrar a lista como vice-presidente associativo e o irmão Luís Manuel Rosário a ser o `vice` para a estratégia e planeamento dos lisboetas.

O advogado especializado em direito fiscal e empresarial Henrique Nunes será o vice-presidente jurídico, enquanto o engenheiro civil e gestor de projetos Ricardo Rodrigues foi o nome escolhido por Manteigas para o pelouro das infraestruturas.

Durante a apresentação oficial dos órgãos sociais, foram ainda revelados os nomes propostos por João Diogo Manteigas para a comissão de remunerações do clube, que terá como presidente o diretor financeiro Nazir Karmali e o vice-presidente é Mário Baptista.

Manteigas, que completou hoje 43 anos, lembrou que a sua candidatura apoia a lista independente de João Leite para a Mesa da Assembleia Geral (MAG), "uma pessoa que respira e representa o associativismo puro do Sport Lisboa e Benfica".

"Falámos ao longo de muito tempo, tínhamos de ter a certeza de que estávamos convergentes nas ideias. São profissionais em quem confio e é uma equipa sem vícios do passado. Representamos a rutura total com o passado. O Benfica tem sempre de se lembrar que nasceu do povo, para o povo trabalha e a ele se dirige. É por isso que estamos aqui hoje", afirmou João Diogo Manteigas, no seu discurso.

Lembrando que a sua candidatura é "uma alternativa e nunca uma oposição para a mudança que o Benfica precisa", o candidato mostrou uma "firme convicção".

"São nomes que acreditamos estarem preparados para a mudança que a nossa instituição tanto precisa. Não somos infalíveis, mas temos uma firme convicção de que reunimos competência, vontade e energia para devolver ao Sport Lisboa e Benfica o que merece, ser um clube ganhador, transparente, hegemónico aqui em Portugal e traçar um caminho europeu, sendo um exemplo para o mundo", disse.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos seis candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, e o anterior, Luís Filipe Vieira, bem como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.