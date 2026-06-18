Marco Silva estreia-se no Benfica em 11 de julho em particular com o Flamengo

Estes dois desafios inserem-se no plano delineado pelas ‘águias’ para a preparação da época 2026/27, cujo início está agendado para 25 de junho, praticamente um mês antes do primeiro jogo oficial do emblema lisboeta.



O duelo diante do emblema do Brasil tem início previsto para as 19:30, no dia 11 de julho, no Estádio Algarve, em Faro/Loulé, enquanto o confronto com os espanhóis inicia-se às 19:45, seis dias depois, no mesmo recinto.



O primeiro jogo a ‘doer’ da equipa orientada por Marco Silva, que chegou para substituir o compatriota José Mourinho, contratado pelo Real Madrid, vai ser no terreno dos suíços do St. Gallen, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.



Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão.



Os ‘encarnados’, terceiros classificados da última I Liga portuguesa e três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, vão tentar chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.