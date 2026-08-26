Marco Silva quer Benfica "ao melhor nível" para enfrentar "reação" do Aarhus

"É um cenário diferente, mas uma vantagem positiva para nós, depois de um jogo muito positivo e que nos dá a confiança de que, se estivermos ao nosso melhor nível, podemos chegar onde queremos estar, que é na fase de liga da Liga Europa", começou por dizer o técnico dos `encarnados`, em conferência de imprensa, na Dinamarca.

Uma semana depois do triunfo por 3-1 no Estádio da Luz, que deixou o Benfica em vantagem na derradeira eliminatória de qualificação, Marco Silva antecipou agora "um jogo difícil" na segunda mão, desde logo porque acredita que os campeões dinamarqueses vão querer reagir desde cedo.

"Esperamos um jogo difícil, perante um adversário que vai querer reagir, que vai querer ter impacto desde o início do jogo. É um jogo que vai exigir que estejamos a um nível muito bom para passarmos. Acredito que vão pressionar mais alto do que fizeram no outro jogo", referiu, na antevisão à partida de quinta-feira.

Fora do duelo em Randers, onde vai decorrer o encontro, estará o médio e capitão Fredrik Aursnes, que fez uma entorse no tornozelo direito e volta a falhar uma partida das `águias` esta temporada, em que leva apenas meia dúzia de minutos de competição, consumados precisamente na primeira mão do play-off.

Marco Silva lamentou a ausência do norueguês, considerando-o "importantíssimo para o clube", mas, por ser um "jogador muito inteligente taticamente e muito atento", acredita que o médio conseguirá adquirir as dinâmicas da nova equipa técnica rapidamente.

"Não tem sido positivo para nós não o ter. Fez cinco ou seis sessões de treino desde que regressou do Mundial e este para, arranca, não tem sido bom para ele. Amanhã [quinta-feira] seria mais um momento para lhe podermos dar minutos. Não parece ser nada de grave e esperamos tê-lo a treinar depois do jogo", assinalou.

Por outro lado, não desvendou quais as opções iniciais para a partida na Dinamarca, nem mesmo quando foi confrontado com uma possível titularidade do central australiano Alessandro Circati, reforço contratado na semana passada ao Parma.

"Nem sempre quando se sofre golos o problema está num defesa-central. Se tivesse a certeza de que com o Circati deixaríamos de sofrer golos, ele estaria de certeza dentro do campo. Da mesma forma, nem sempre quando a equipa marca muitos golos quer dizer que os avançados tenham feito tudo bem no jogo", frisou.

Benfica e Aarhus jogam na quinta-feira, a partir das 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no Cepheus Park, em Randers, sob arbitragem do alemão Daniel Siebert.