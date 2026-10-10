Benfica
Marco Silva reconhece que Benfica não tem outra solução além de ganhar
Treinador encarnado garante que não há margem para deslizes.
Ao Benfica não resta “outra solução” além de ganhar jogos para se aproximar da liderança da I Liga de futebol, reconheceu o treinador, Marco Silva, em antevisão à partida com o Vitória de Guimarães.
“Nós temos é de ganhar jogos. Não há que esconder. Antes da última jornada tínhamos um objetivo claro, que era de ascender ao primeiro lugar, é para isso que olhamos e, estando nesta casa, é o que temos de fazer”, contextualizou o técnico, questionado sobre se o último resultado deixou os perseguidores do FC Porto sem margem para ‘deslizes’.
A derrota no Estádio do Dragão, por 3-1, na sétima jornada do campeonato, deixou o clube da Luz a cinco pontos dos ‘azuis e brancos’ e com mais um do que o Sporting, que na sexta-feira venceu no reduto do Sporting de Braga (3-1) e ultrapassou os ‘encarnados’ à condição.
Nesse sentido, Silva admitiu que sendo “mais ou menos difícil olhar para a tabela” neste momento, não resta “outra solução” à sua equipa para além de “ganhar jogos” para manter o objetivo.
“Só há uma solução, é ganhar os nossos jogos, continuar a ganhar, melhorando enquanto equipa, ter uma identidade clara. Foi isso que nos fez ter um futebol que nos permitiu ser fortes e competentes mesmo num jogo em que não ganhámos”, vincou.
À derrota no Dragão, em 20 de setembro, seguiram-se quase três semanas de interrupção do campeonato, situação que os clubes estão a “experimentar pela primeira vez”, mas que o técnico assumiu, sem rodeios, que pode ter efeitos negativos na equipa.
“Desde quarta-feira que estamos a reagrupar, relembrar alguns dos nossos princípios. Independentemente de todos os jogadores saberem, ao não ter rotinas de trabalho, algumas coisas acabam por se dispersar, porque estão noutro contexto”, desabafou o ex-técnico do Fulham.
Por isso, “foi importante” conseguir trabalhar nos últimos “três dias praticamente já com o grupo todo”, mas o ‘vírus FIFA’ atacou no Seixal e aumentou para quatro o número de jogadores de fora do encontro de domingo, com o Vitória de Guimarães.
A situação de Banjaqui, “não sendo nada de grave”, deixa-o “fora do jogo”, assim como “a questão de Kaminski”, que sofreu uma lesão muscular ao serviço da seleção polaca.
“Os outros dois jogadores que estão de fora” são Lenglet, este a cumprir um jogo de suspensão após o cartão vermelho que viu frente ao FC Porto, e Barrenechea, que recupera de uma operação ao menisco.
Quanto ao lateral direito Bah, “está disponível”, adiantou o técnico, que mantém também a esperança de contar com Sudakov: “Tem vindo a treinar, a fazer um esforço muito grande para estar disponível. Até este momento, o que posso dizer é que poderá estar entre os convocados para o jogo”, adiantou.
O Benfica recebe o Vitória de Guimarães no domingo, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).
A equipa orientada por Marco Silva segue em terceiro lugar no campeonato, com 16 pontos, a dois do Sporting que, porém, já venceu nesta ronda (Sporting de Braga, 3-1) e a seis do FC Porto que hoje visita o Marítimo.
Já o Vitória de Guimarães, orientado por Tiago Margarido, segue em 14.º lugar, com 5 pontos, e ainda só venceu um jogo nesta época, “mas em alguns jogos tem tido um caudal ofensivo muito grande”.
“Não tem sido muito eficaz nalguns momentos e tem de reagir. E com todo o respeito pelo Vitória [de Guimarães] e aquilo que podem apresentar, nós também temos de reagir. Tivemos um resultado negativo e nesta casa não se pode encarar isso da melhor forma”, apontou Marco Silva.
“Nós temos é de ganhar jogos. Não há que esconder. Antes da última jornada tínhamos um objetivo claro, que era de ascender ao primeiro lugar, é para isso que olhamos e, estando nesta casa, é o que temos de fazer”, contextualizou o técnico, questionado sobre se o último resultado deixou os perseguidores do FC Porto sem margem para ‘deslizes’.
A derrota no Estádio do Dragão, por 3-1, na sétima jornada do campeonato, deixou o clube da Luz a cinco pontos dos ‘azuis e brancos’ e com mais um do que o Sporting, que na sexta-feira venceu no reduto do Sporting de Braga (3-1) e ultrapassou os ‘encarnados’ à condição.
Nesse sentido, Silva admitiu que sendo “mais ou menos difícil olhar para a tabela” neste momento, não resta “outra solução” à sua equipa para além de “ganhar jogos” para manter o objetivo.
“Só há uma solução, é ganhar os nossos jogos, continuar a ganhar, melhorando enquanto equipa, ter uma identidade clara. Foi isso que nos fez ter um futebol que nos permitiu ser fortes e competentes mesmo num jogo em que não ganhámos”, vincou.
À derrota no Dragão, em 20 de setembro, seguiram-se quase três semanas de interrupção do campeonato, situação que os clubes estão a “experimentar pela primeira vez”, mas que o técnico assumiu, sem rodeios, que pode ter efeitos negativos na equipa.
“Desde quarta-feira que estamos a reagrupar, relembrar alguns dos nossos princípios. Independentemente de todos os jogadores saberem, ao não ter rotinas de trabalho, algumas coisas acabam por se dispersar, porque estão noutro contexto”, desabafou o ex-técnico do Fulham.
Por isso, “foi importante” conseguir trabalhar nos últimos “três dias praticamente já com o grupo todo”, mas o ‘vírus FIFA’ atacou no Seixal e aumentou para quatro o número de jogadores de fora do encontro de domingo, com o Vitória de Guimarães.
A situação de Banjaqui, “não sendo nada de grave”, deixa-o “fora do jogo”, assim como “a questão de Kaminski”, que sofreu uma lesão muscular ao serviço da seleção polaca.
“Os outros dois jogadores que estão de fora” são Lenglet, este a cumprir um jogo de suspensão após o cartão vermelho que viu frente ao FC Porto, e Barrenechea, que recupera de uma operação ao menisco.
Quanto ao lateral direito Bah, “está disponível”, adiantou o técnico, que mantém também a esperança de contar com Sudakov: “Tem vindo a treinar, a fazer um esforço muito grande para estar disponível. Até este momento, o que posso dizer é que poderá estar entre os convocados para o jogo”, adiantou.
O Benfica recebe o Vitória de Guimarães no domingo, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).
A equipa orientada por Marco Silva segue em terceiro lugar no campeonato, com 16 pontos, a dois do Sporting que, porém, já venceu nesta ronda (Sporting de Braga, 3-1) e a seis do FC Porto que hoje visita o Marítimo.
Já o Vitória de Guimarães, orientado por Tiago Margarido, segue em 14.º lugar, com 5 pontos, e ainda só venceu um jogo nesta época, “mas em alguns jogos tem tido um caudal ofensivo muito grande”.
“Não tem sido muito eficaz nalguns momentos e tem de reagir. E com todo o respeito pelo Vitória [de Guimarães] e aquilo que podem apresentar, nós também temos de reagir. Tivemos um resultado negativo e nesta casa não se pode encarar isso da melhor forma”, apontou Marco Silva.
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