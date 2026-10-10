Marco Silva reconhece que Benfica não tem outra solução além de ganhar

Ao Benfica não resta “outra solução” além de ganhar jogos para se aproximar da liderança da I Liga de futebol, reconheceu o treinador, Marco Silva, em antevisão à partida com o Vitória de Guimarães.



“Nós temos é de ganhar jogos. Não há que esconder. Antes da última jornada tínhamos um objetivo claro, que era de ascender ao primeiro lugar, é para isso que olhamos e, estando nesta casa, é o que temos de fazer”, contextualizou o técnico, questionado sobre se o último resultado deixou os perseguidores do FC Porto sem margem para ‘deslizes’.



A derrota no Estádio do Dragão, por 3-1, na sétima jornada do campeonato, deixou o clube da Luz a cinco pontos dos ‘azuis e brancos’ e com mais um do que o Sporting, que na sexta-feira venceu no reduto do Sporting de Braga (3-1) e ultrapassou os ‘encarnados’ à condição.



Nesse sentido, Silva admitiu que sendo “mais ou menos difícil olhar para a tabela” neste momento, não resta “outra solução” à sua equipa para além de “ganhar jogos” para manter o objetivo.



“Só há uma solução, é ganhar os nossos jogos, continuar a ganhar, melhorando enquanto equipa, ter uma identidade clara. Foi isso que nos fez ter um futebol que nos permitiu ser fortes e competentes mesmo num jogo em que não ganhámos”, vincou.



À derrota no Dragão, em 20 de setembro, seguiram-se quase três semanas de interrupção do campeonato, situação que os clubes estão a “experimentar pela primeira vez”, mas que o técnico assumiu, sem rodeios, que pode ter efeitos negativos na equipa.



“Desde quarta-feira que estamos a reagrupar, relembrar alguns dos nossos princípios. Independentemente de todos os jogadores saberem, ao não ter rotinas de trabalho, algumas coisas acabam por se dispersar, porque estão noutro contexto”, desabafou o ex-técnico do Fulham.



Por isso, “foi importante” conseguir trabalhar nos últimos “três dias praticamente já com o grupo todo”, mas o ‘vírus FIFA’ atacou no Seixal e aumentou para quatro o número de jogadores de fora do encontro de domingo, com o Vitória de Guimarães.



A situação de Banjaqui, “não sendo nada de grave”, deixa-o “fora do jogo”, assim como “a questão de Kaminski”, que sofreu uma lesão muscular ao serviço da seleção polaca.



“Os outros dois jogadores que estão de fora” são Lenglet, este a cumprir um jogo de suspensão após o cartão vermelho que viu frente ao FC Porto, e Barrenechea, que recupera de uma operação ao menisco.



Quanto ao lateral direito Bah, “está disponível”, adiantou o técnico, que mantém também a esperança de contar com Sudakov: “Tem vindo a treinar, a fazer um esforço muito grande para estar disponível. Até este momento, o que posso dizer é que poderá estar entre os convocados para o jogo”, adiantou.



O Benfica recebe o Vitória de Guimarães no domingo, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).



A equipa orientada por Marco Silva segue em terceiro lugar no campeonato, com 16 pontos, a dois do Sporting que, porém, já venceu nesta ronda (Sporting de Braga, 3-1) e a seis do FC Porto que hoje visita o Marítimo.



Já o Vitória de Guimarães, orientado por Tiago Margarido, segue em 14.º lugar, com 5 pontos, e ainda só venceu um jogo nesta época, “mas em alguns jogos tem tido um caudal ofensivo muito grande”.



“Não tem sido muito eficaz nalguns momentos e tem de reagir. E com todo o respeito pelo Vitória [de Guimarães] e aquilo que podem apresentar, nós também temos de reagir. Tivemos um resultado negativo e nesta casa não se pode encarar isso da melhor forma”, apontou Marco Silva.