Marco Silva tem os internacionais para "entrar forte" contra o St. Gallen





(Com Lusa)

“Temos de ser mais fortes coletivamente e ter um jogo que permita que as nossas potencialidades sejam acima da forma de jogar do adversário. Temos de ter uma capacidade de domínio diferente, com posses mais longas. Em desvantagem, nós queremos dar um sinal aos adeptos logo no começo e uma entrada forte fará com que o jogo fique do nosso lado”, frisou, em conferência de imprensa de antevisão.No Benfica Campus, no Seixal, Marco Silva mostrou-se consciente da má exibição dos ‘encarnados’ no duelo da primeira mão, no qual perdeu na Suíça por 2-1, mas garantiu que todos os jogadores que chegaram mais tarde estão na convocatória.“Iremos acrescentar minutos aos jogadores que vieram do Mundial, não com uma grande pausa. Alguns fizeram apenas quatro sessões de treino até ao jogo. Todos irão estar envolvidos no jogo, se não acontecer nada entretanto. Depois, compete-me a mim decidir o ‘onze’ e tomar as decisões mais acertadas para o jogo, dentro das condicionantes físicas de alguns atletas. Praticamente todos os futebolistas que chegaram mais tarde estarão convocados para o jogo”, sublinhou o lisboeta.O avançado colombiano Jhon Durán poderá ser uma dessas opções também, tal como o médio luxemburguês Leandro Barreiro, que, entretanto, recuperou de uma infeção respiratória que o afastou do encontro da primeira mão e pode ser opção.“A pressão é inerente a este clube. Se formos mais fortes coletivamente, é natural que os jogadores, de forma individual, vão jogar melhor. Temos confiança de que os jogadores vão dar resposta. A este nível, temos de olhar para todos as partidas como finais. Eu não gasto energia a pensar em algo que pode ser negativo. Eu sou positivo por natureza. Durante a semana, recebemos jogadores que elevaram os níveis de treino e competitividade. Não há aqui negativismo ou receio”, expressou.Marco Silva voltou a vincar que conta com António Silva, apesar dos rumores que apontam para a sua saída, e deu confiança ao médio ucraniano Georgiy Sudakov, apesar da má exibição no último jogo, assegurando que não vai desistir do jogador.“O Sudakov teve uma lesão no início da pré-época. Não rendeu ao nível que pode render no primeiro jogo oficial, mas precisa de confiança. Ele sabe que vai ter de demonstrar dentro do campo a qualidade que acreditamos que tem. Não ia mudar a opinião, desistir ou perder total confiança num futebolista após cinco semanas. Os jogadores têm de render e nós estamos aqui para ajudá-los a melhorar. É um grande passo para sermos melhores de maneira coletiva”, sentenciou o treinador.Os ‘encarnados’ procuram reverter a desvantagem trazida do primeiro encontro, no qual saiu derrotado pelo St. Gallen, por 2-1, de forma a continuar em busca do primeiro objetivo da temporada: a qualificação para a fase de liga da Liga Europa.A segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, que opõe o Benfica aos suíços do St. Gallen, decorre na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com a arbitragem a ficar a cargo do alemão Florian Badstübner.