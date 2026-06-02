Marco Silva vai mesmo ser o próximo treinador do Benfica

Marco Silva vai mesmo ser o próximo treinador do Benfica

A RTP confirmou que Marco Silva vai mesmo ser o próximo treinador do Benfica. O técnico vai assinar contrato válido por duas temporadas com mais uma de opção.

RTP /
Andrew Boyers - Reuters

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O negócio só será confirmado depois de ser oficializada a saída de José Mourinho para o Real Madrid.

A RTP apurou ainda que Marco Silva não terá prémio de assinatura.

É o regresso do técnico a Portugal após várias épocas em Inglaterra.

Marco Silva deixou o Sporting e a Liga Portuguesa em 2015.
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