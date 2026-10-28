Marco Silva vê na Taça da Liga "oportunidade para dar jogo a muita gente"

“Para mim, sinceramente, é uma competição doméstica muito importante. Estamos a falar, para clubes da nossa dimensão, de fazer um jogo [dos quartos de final] e, depois, ter a oportunidade de jogar uma ‘final four’, não vejo isso como sobrecarga”, começou por analisar o técnico 'encarnado', no Seixal, durante a antevisão do encontro de quinta-feira contra o Gil Vicente.



Instado a comentar a utilidade da Taça da Liga numa altura em que se debate a sobrecarga dos calendários competitivos nacionais e internacionais, Silva defendeu que, havendo “duas taças domésticas”, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, “depende de cada clube a importância que dá” às mesmas “em termos de rotação” dos jogadores do plantel.



“Se olharmos só para um ‘onze’, acaba por ser uma densidade [competitiva] muito grande. Se olharmos para um plantel que tem de ter competitividade [interna] e, no mínimo, dois jogadores por posição, acaba também por ser uma oportunidade para dar competição e jogo a muita gente”, sustentou.



O Benfica, “infelizmente”, até tem “alguns jogadores lesionados” neste momento e “condicionantes para fazer essa mesma rotação”, mas isso não afeta o ponto de vista do técnico.



“É o que é. Na minha opinião não há que estar aqui a lamentar a densidade de jogos nesse aspeto”, concluiu.



O Benfica recebe o Gil Vicente na quinta-feira, em partida dos quartos de final da Taça da Liga com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de José Bessa (AF Porto).



O clube da Luz é o recordista de títulos na Taça da Liga, com oito troféus conquistados nas 19 edições anteriores, em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2024/25.



