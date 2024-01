Marcos Leonardo assina pelo Benfica até 2029

”, escreveu o clube encarnado nas redes sociais, numa publicação acompanhada por um vídeo com as primeiras imagens do futebolista brasileiro e com o "hashtag" #MarcosLeonardo2029.No vídeo, o jogador recebe uma camisola do Benfica e diz as primeiras palavras equipado de vermelho e branco: “”.O avançado de 20 anos, que também já pousou para a fotografia com o presidente Rui Costa e a camisola com o seu nome e o número 2029, é o primeiro reforço de inverno dos 'ncarnados, depois de ter feito toda a sua carreira no Santos, pelo qual se estreou em 2020 pela equipa principal.No último Brasileirão, no qual o Santos foi despromovido à Série B, Marcos Leonardo marcou 13 golos e fez duas assistências em 31 jogos.





Termos do acordo





Em comunicado enviado na quinta-feira à Comissão do Mercado de Valor Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que “chegou a acordo com o Santos FC para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Marcos Leonardo, por um montante de 18 milhões de euros”.



“Mais se informa que o Santos FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador”, acrescenta o comunicado.



O Benfica finaliza que “foi celebrado um contrato de trabalho desportivo” com Marcos Leonardo “que vigora até 30 de junho de 2029, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros”.







Futebolista quer golos e títulos





O avançado brasileiro Marcos Leonardo disse esperar marcar muitos golos e ajudar o Benfica a ganhar muitos títulos, nas primeiras palavras como primeiro reforço da equipa de futebol dos encarnados.



“Fico muito feliz por o Benfica me ter escolhido e também por eu ter escolhido o Benfica. É um grande clube de Portugal. Muitos jogadores brasileiros já deram certo aqui, como, por exemplo, o Jonas. Espero repetir o feito deles, fazer muitos golos, ajudar a equipa e ganhar muitos títulos”, disse, em declarações à BTV.



O avançado "canarinho", de 20 anos, vai vestir a camisola número 36 e definiu-se como jogador capaz de finalizar com qualquer dos pés.



“Desde criança que treinei com os dois pés, a rematar de pé direito e de esquerdo. O meu pai ajudou-me bastante no trabalho fora do campo e isso contribuiu bastante para eu chegar até aqui hoje", reconheceu.



Aos benfiquistas, o jogador promete apenas “humildade e trabalho”.



“Com muita humildade, vou chegar, trabalhar, ajudar a equipa e o todo o 'staff' para fazer muitos golos, ajudar com assistências e contribuir da melhor forma possível”, disse.



Marcos Leonardo mostrou-se também ansioso por jogar no Estádio da Luz, que já conheceu.



“Quando entrei no estádio fiquei encantado. É um estádio lindo, perfeito”, finalizou o reforço dos encarnados.