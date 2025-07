Mário Branco substitui Lourenço Coelho como diretor-geral para o futebol do Benfica

“Para este novo ciclo, o Sport Lisboa e Benfica anuncia que Mário Branco será o novo diretor-geral para o futebol, iniciando formalmente funções no dia 14 de julho, aquando do regresso ao trabalho da equipa principal”, escreveu o Benfica em comunicado divulgado no seu site oficial.



De acordo com os ‘encarnados’, “Mário Branco apresenta um currículo vasto no futebol internacional, com um profundo conhecimento do futebol português e provas dadas em vários campeonatos europeus”.



O dirigente trabalhou nos turcos do Fenerbahçe nas últimas três temporadas e anteriormente já tinha passado por clubes como Estoril Praia, Famalicão e os gregos do PAOK.



No mesmo comunicado, o Benfica informa que “Lourenço Coelho cessará funções como diretor-geral para o futebol no final desta semana”.



“O clube agradece a Lourenço Coelho todo o profissionalismo, dedicação e competência colocados ao serviço do Benfica ao longo de 21 anos, tendo exercido a função de diretor-geral, de forma intervalada, durante sete anos, período durante o qual o Benfica venceu cinco campeonatos”, escreveu o clube.



O Benfica avança ainda que Lourenço Coelho e Mário Branco “têm vindo em conjunto a planear a nova época ao longo destas semanas”, desejando a ambos “as maiores felicidades para esta nova etapa nas suas vidas profissionais”.



A formação ‘encarnada’ volta ao trabalho para a época 2025/26 apenas em 14 de julho, depois de ter estado no Mundial de clubes, prova em que chegou aos oitavos de final, sendo derrotado por 4-1, após prolongamento, com o Chelsea, em 28 de junho.