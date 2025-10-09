Martim Mayer: Andries Jonker "é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho"
O candidato à presidência do Benfica Martim Mayer admitiu hoje que a mudança de treinador obrigou-o a alterar a escolha do diretor-geral do futebol, mas assegurou que Andries Jonker "é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho".
O neerlandês, de 63 anos, foi apresentado como o homem-forte do futebol `encarnado` caso Martim Mayer ganhe as eleições de 25 de outubro, numa conferência de imprensa que contou a presença do compatriota Louis van Gaal, do qual foi treinador-adjunto durante vários anos, tal como José Mourinho.
"São treinadores com perfis diferentes, com características diferentes. Temos de saber ajustar a equipa. (...) Esta é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho e com [o atual diretor-geral para o futebol profissional] Mário Branco. O que está para trás fazia parte de outro treinador. E, portanto, isso teve que ser deixado para trás", reconheceu o industrial.
Martim Mayer sustentou que Jonker será "uma peça importantíssima" na estrutura do futebol do clube lisboeta, capaz de "ajudar muito a equipa principal", em especial José Mourinho, que foi contratado para assumir o comando técnico do Benfica em 18 de setembro, em substituição de Bruno Lage.
"[Jonker] é alguém que eu tenho a certeza que irá trazer este projeto, este sustento ao futebol do Benfica, que tem faltado. Não podemos estar atrás do treinador, só organizados. É preciso mais do que isso. O Andries é essa pessoa que vai potenciar uma quantidade de valor na equipa principal", assinalou.
O neerlandês disse que a escolha de José Mourinho "é perfeitamente compreensível" à luz do passado recente do clube e assegurou que a convivência com o treinador português será produtiva: "Se trabalhei com Louis van Gaal, Arsène Wenger e Jupp Heynckes [que treinou o Benfica em 1999/2000 e 2000/01] também consigo trabalhar com José Mourinho", argumentou.
"O Benfica não ganhou o suficiente nos últimos anos e, se olharmos para o currículo de José Mourinho, verificamos que tem sido extremamente bem-sucedido. Portanto, o que é preciso fazer é apoiá-lo. Esperemos que ele consiga ganhar, ser campeão, ganhar a Taça de Portugal e ter um bom desempenho nas provas europeias", frisou.
Jonker, que esteve recentemente ao comando da seleção feminina dos Países Baixos, liderando-a no Mundial2023 e no Euro2025, partilhou as memórias que tem do Benfica, como os títulos europeus em 1961 e 1962 e Eusébio, a sua figura maior.
Além de ter treinado clubes como Volendam, MVV Maastricht, Willem II, Telstar ou Wolfsburgo, foi adjunto de Van Gaal no FC Barcelona (2002/03) e também no Bayern Munique (2009/10 e 2010/11), sendo que neste último chegou mesmo a ser treinador interino aquando da saída do compatriota dos bávaros, em 2011.
Contudo, foi à coordenação das estruturas de formação que Jonker mais se dedicou durante a carreira, tendo trabalhado mais de uma década na Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB) e também nos ingleses do Arsenal, nos quais foi o diretor da academia do clube entre 2014 e 2017.
Martim Mayer, que formalizou hoje a candidatura `Benfica no Sangue` no Estádio da Luz, concorre com Rui Costa, atual presidente, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho às eleições para os órgãos sociais do Benfica, marcadas para 25 de outubro.