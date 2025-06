Martim Mayer oficializa candidatura à presidência do Benfica em 9 de julho

O evento de oficialização está marcado para as 18:30, no Capitólio, que integra o espaço do Parque Mayer, em Lisboa, sendo que será aberto a todos os sócios e adeptos que desejem marcar presença.



Martim Mayer, de 51 anos, anunciou publicamente a intenção de concorrer às eleições de 25 de outubro há cerca de três semanas, juntando-se aos advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, e ao gestor João Noronha Lopes, que perdeu o escrutínio de 2020 para Luís Filipe Vieira.



O atual presidente Rui Costa ainda não revelou se irá recandidatar-se, tendo adiado uma posição oficial para depois do Mundial de clubes e antes do início da nova época.



Mauro Xavier também tem sido apontado como eventual concorrente à presidência do Benfica, embora não tenha oficializado qualquer intenção até ao momento, e alguns órgãos de comunicação social têm igualmente avançado que Luís Filipe Vieira poderá entrar na corrida ao cargo que ocupou durante 18 anos.



Rui Costa foi eleito presidente em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo ‘Cartão Vermelho’, sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.



Há quatro anos, Rui Costa venceu as eleições com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.