Martim Mayer quer ampliar Estádio da Luz e falar com autores do projeto inicial

O empresário, de 51 anos, que concorre às eleições para os órgãos sociais do Benfica, frente aos já anunciados Rui Costa, atual presidente, João Noronha Lopes, Cristóvão Carvalho e João Diogo Manteigas, quer avançar com o projeto que mexerá em dois setores do estádio.



O aumento da capacidade será feito no primeiro piso, com mais seis mil lugares, e nos topos, com mais nove mil.



"O estudo que estamos a fazer garante a possibilidade de aumentarmos o estádio em 15.000 lugares, dos quais nove mil serão aumentados nos topos do estádio, portanto, no terceiro anel do estádio, e seis mil no primeiro piso, ou seja, junto aos lugares 'corporate' e aos camarotes", explicou Mayer em declarações à agência Lusa.



O candidato, que é neto de Duarte Borges Coutinho, histórico presidente do clube 'encarnado', tem o compromisso de falar com a empresa detentora dos direitos de autoria do estádio, perante a perspetiva de se fazerem modificações na estrutura.



"É muito importante falar com o detentor dos direitos de autor do estádio, porque, obviamente, isso só poderá ser feito com o acordo deles", assinalou e quando existe a intenção de se mexer.



Com base no estudo desenvolvido por uma empresa especializada, segundo Mayer também envolvida na renovação dos estádios de FC Barcelona e Real Madrid, as mudanças terão um custo médio de 5.000 euros por lugar, 75 milhões no total.



"É um valor estimativo por lugar, cujo valor médio são 5 mil euros, o que equivale em 15 mil lugares a uma obra de 75 milhões de euros", precisou.



Um valor que o dirigente diz ser possível garantir "sem afetar" a atual situação financeira do clube.



"O financiamento pode vir de duas formas diferentes: a criação de uma parceria com uma entidade da área de grandes eventos e de entretenimento, ou através da securitização, digamos, dos bilhetes correspondentes a estes lugares", explicou, no que seria uma antecipação, através de financiamento da banca, do valor desses lugares.



Para Martim Mayer, o crescimento do estádio permitirá dar, em parte, resposta às filas de espera de sócios por 'red pass' -- os bilhetes de época.



"Temos definido que, obviamente, uma parte considerável deste valor deverá ir para a fila de espera de 'redpass', mas que também estão previstos alguns novos milhares para bilhetes avulsos de sócios que não têm 'redpass' (...). E ainda uma parte mais pequena, mas muito interessante do ponto de vista económico, para lugares 'corporate'", defendeu.



As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, com Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer como candidatos anunciados, num momento em que a imprensa tem avançado que o ex-presidente Luís Filipe Vieira também deverá entrar na corrida.