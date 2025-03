Martín-Prieto chamada à seleção de Espanha

Martín-Prieto, que conta com quatro internacionalizações e dois golos por "La Roja", integra uma lista de 23 jogadoras para os jogos de 4 de abril, em Paços de Ferreira (19h45), e de 8, em Vigo, no Estádio Balaídos, às 18h00 (horas de Lisboa).



A avançada cumpre a primeira época no Benfica e está no topo da lista de melhores marcadoras do campeonato nacional, liderado pelas encarnadas, com os mesmos 15 golos de Tati Sena, do Sporting de Braga, que tem menos um jogo disputado.



Na Liga das Nações, após duas jornadas, Portugal lidera o Grupo 3, a par da campeã europeia Inglaterra, ambos com quatro pontos, enquanto a campeã mundial Espanha, que perdeu com as inglesas, soma três pontos, e a Bélgica zero.



Depois deste duplo compromisso com as campeãs mundiais, na quinta e sexta jornadas da competição, a seleção das ‘quinas’, que tem lesionadas Kika Nazareth e Jéssica Silva, visita Inglaterra, em 30 de maio, e recebe a Bélgica, em 2 de junho.