Mbappé fora de jogo





(Com Lusa)





Na terça-feira, o jornal francês L’Équipe já dizia que Mbappé iria falhar o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas, em Espanha, mantinha-se a dúvida, depois de o treinador Álvaro Arbeloa afirmar que o francês iria a jogo.A oficialização chegou com a convocatória do Real Madrid, sem Kylian Mbappé e sem o central Dean Huijsen, jogadores que foram titulares na vitória no Estádio da Luz, por 1-0, na primeira mão, com golo do extremo Vinicius Júnior.Entre os 23 convocados para o jogo no Estádio Santiago Bernabéu, está o médio internacional uruguaio Fede Valverde, que saiu com queixas no jogo do campeonato com o Osasuna (derrota por 2-1), mas que está recuperado.Do lado do Benfica, o grande ausente é Gianluca Prestianni, suspenso preventivamente pela UEFA, que abriu um processo disciplinar depois de Vinicius ter acusado o extremo argentino de racismo, num incidente que parou o jogo na Luz por 10 minutos.A situação tem motivado reações de todo o mundo, mas o jogador dos 'encarnados', que tinha a boca tapada quando se dirigiu ao brasileiro, nega ter feito um insulto racista a Vinicius Júnior.O jogo de hoje no Estádio Santiago Bernabéu tem início às 20:00 (horas de Lisboa) e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.