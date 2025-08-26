Médio do Benfica admite "jogo muito difícil" frente ao Fenerbahçe
Enzo Barrenechea, juntamente com o treinador Bruno Lage, fez a antevisão do jogo agendado para amanhã, referente à segunda mão do playoff de acesso à fase regular da Liga dos Campeões.
Na conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, Barrenechea garantiu que "pensamos em competir e dar o melhor e tentar o objetivo de garantir a qualificação para a Champions."
O Benfica e o Fenerbahçe decidem na quarta-feira a presença na fase de liga da 'Champions', após o empate sem golos na Turquia, numa partida marcada para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com a arbitragem do esloveno Slavko Vincic.